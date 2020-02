Destituir en este momento al secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar sería darse un balazo en el pie. Una decisión de ese tipo sería, por decir lo menos, temeraria para el Ejecutivo hidalguense. El jueves, durante una manifestación en la Secretaría de Bienestar, el encargado de la política interna fue víctima de una inocentada. Su alfil, el líder campesino Julio Hugo Sánchez Quiroz hizo una llamada en altavoz, sin que Vargas supiera que estaba siendo grabado por reporteros, en la que se escucha al funcionario llamar “a la grilla” (electoral). En otras esferas donde el Estado de Derecho y la oposición no sean una caricatura, Simón Vargas ya estaría fuera de la administración. Pero eso no ocurrirá porque estamos acostumbrados a que en Hidalgo no pasa nada. ¿Qué tiene que suceder para que el mandatario Omar Fayad Meneses eche al funcionario coahuilense? ¡Nada! Porque están cortados con la misma tijera y en su ADN político corre la marrullería. En Hidalgo no pasará nada, como no pasó con la supuesta investigación iniciada contra el exgobernador Francisco Olvera Ruiz por el supuesto desvío de 2 mil 700 millones de pesos del erario, como no pasó tampoco con el presunto enriquecimiento ilícito de otros exmandatarios. Y no pasó, ni pasará, en gran medida por la paupérrima labor que realiza la mayoría de los medios de comunicación en Hidalgo, cooptados por una complicidad tóxica que aniquila uno de los principios periodísticos: la verdad. En la tercera Semana del Periodismo, ya en marcha, organizada por algunos allegados al poder, la inverosimilitud y el descrédito en el que algunos medios han soterrado esa profesión debería ser un profundo tema de análisis. Por otra parte, Simón Vargas puede estar tranquilo, su puesto no está en peligro. Destituir al segundo al mando a poco menos de cuatros meses de la elección para renovar las 84 presidencias municipales es un riesgo que Omar Fayad ni en sus peores sueños estaría dispuesto a asumir. Quien sí debe temer es Julio Sánchez Quiroz, el Húngaro, quien con su sello característico de arrogancia pregonó a reporteros que su hijo participaría como candidato a edil en San Salvador. El pez por su boca muere. De filón. Tal parece que la tragedia de Tlahuelilpan quedó en el pasado. Pobladores del vecino municipio de Tetepango, sin medir riesgos, pepenaron ayer combustible directo de una fuga de un ducto en la localidad Ulapa.

