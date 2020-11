Hidalgo, entre los que conformarán fase tres de vacuna

Asimismo, de nueva cuenta fueron registrados más de 100 contagios en un día

Pachuca.- Con 121 casos registrados en un solo día, Hidalgo acumuló hasta el corte de ayer 15 mil 142 personas con diagnostico positivo del coronavirus (Covid-19). Por su parte, Pachuca alcanzó los 3 mil 347 contagios, señaló el documento técnico del gobierno estatal.

De acuerdo con los números desde marzo hasta la fecha, los enfermos superan los 15 mil casos, y en ese sentido la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) ha estimado que al cierre de año habrá un total de 18 mil; aunque podrían aumentar de relajarse aún las medidas de mitigación.

Respecto a las defunciones, la entidad reportó 2 mil 316. Las últimas 13 fueron ubicadas en Acaxochitlán, Actopan, El Arenal, Francisco I Madero, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Tlanalapa y Tulancingo.

Sobre la sindemia del Covid-19 e influenza, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López-Gatell explicó que los pacientes del coronavirus deben esperar por lo menos 15 días desde que el patógeno haya sido superado para que sea aplicado el biológico contra el segundo padecimiento.

No obstante, reiteró que el compuesto no protege de contraer el Sars-Cov-2, ya que hasta el momento en el mundo no hay cura comprobada para ese mal, pues están en fase de pruebas.

En ese sentido, previamente el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que el 30 de octubre recibieron las primeras dosis de la inoculación contra el Covid-19 del laboratorio chino-canadiense CanSino, ello para realizar los protocolos de la fase tres en México.

El proceso abarcará a Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México, adelantó la responsable del ensayo, Annette Ortiz Austin.

“En el reporte de esta semana tenemos muy buenas noticias… El 30 de octubre se recibieron las primeras porciones para realizar en México la fase tres de ensayos de la pústula candidata de CanSino Biologics”, expresó Marcelo Ebrard.

Agregó que luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Salud (Ssa) evaluaran rigurosamente la inoculación, fue aprobado que un grupo de 10 mil a 15 mil habitantes sean parte de las pruebas.

“Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la Cofepris y la Ssa, fue avalado que los estudios sean realizados a personas mayores de 18 años.”

Por otra parte, ingresaron cuatro casos foráneos nuevos ubicados en Benito Juárez, Ciudad de México; además de Ixtapaluca, Otumba y Temascalapa, en el Estado de México. En total, hay 615 positivos de personas que fueron atendidas en hospitales locales, con residencia en otro lugar.

La cifra de recuperados y han recibido su alta total tras superar la enfermedad son 2 mil 950.

Asimismo, han sido estudiados 26 mil 285 individuos con sospecha de portar el Covid-19 desde marzo hasta la fecha.

