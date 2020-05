Pachuca.- De los mil 459 casos positivos de Covid-19, la tercera parte es la que se mantiene activa. Es decir, 459 personas aún son fuentes de contagio de este virus.

La entidad está en el séptimo escalón con la incidencia más alta de esta enfermedad y continúa en ascenso, por lo que aún no alcanza la declinación de la curva epidemiológica, por lo tanto hay más probabilidades de contraer el virus, por lo que las actividades en los espacios comunitarios seguirán restringidas.

El reporte indica el fallecimiento de siete personas más que se suman a la lista, que en el acumulado lleva 247 personas que han muerto a causa de la complicación del nuevo coronavirus.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el sub secretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatell explicó el sub registro de defunciones que en algunas ocasiones se debe a que estas ocurren antes de que se confirme el resultado, o porque la prueba no fue concluyente y en otras debido a que las personas fallecen en casa antes de acudir a la atención o durante el trayecto al nosocomio.

Dado que las actas de defunción tienen una temporalidad para expedirse y debe ser inmediata en muchos casos no se escribe Covid, o se escribe como probable Covid o queda otra causa, por lo que no se registra en el conteo nacional Debido a que ayer se nombró como el día de más alta letalidad a nivel nacional, explicó que las defunciones dadas a conocer ocurrieron en diversos días, pero apenas se notificaron.

Esto funciona con los registros de los laboratorios estatales. Esta información fue compartida también durante su comparecencia frente al Senado de la República.







