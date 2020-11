Hidalgo se encamina al segundo pico de la pandemia

En las últimas dos semanas, los casos volvieron a incrementarse

Pachuca.-En las últimas dos semanas, los casos del coronavirus (Covid-19) volvieron a incrementarse. Si la tendencia continúa, a finales de este mes se superará el primer pico de la pandemia, que fue la semana del 9 al 15 de agosto con 870 contagios.

Hay indicadores que señalan que para allá vamos, uno es la tasa de positividad que en Hidalgo se mantiene en más del 50 por ciento. Para poner esas cifras en perspectiva, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los gobiernos que se mantengan por debajo de un índice de positividad de 5 puntos porcentuales durante al menos 14 días antes de reabrir.

El segundo es la Tasa de Reproducción Efectiva que continúa más de uno. No se vislumbra un cierre como en marzo y abril, ya que los ingresos familiares de la mayoría de los hidalguenses dependen en mucho de las jornadas cotidianas y claramente informales. Parar por el momento no es algo previsto por las autoridades, mucho menos por los jefes de familias, que no han visto apoyos monetarios por parte de las autoridades.

Como lo ha señalado el titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina. Brasil es el país de la región que más ha apostado por los estímulos fiscales. México es el caso contrario, ya que tenía y tiene más espacio fiscal y de financiamiento para implementar un esquema de subvención a familias y empresas más agresivo de lo que se ha hecho, que básicamente ha sido ayudar al sector salud. Sería bueno para la sociedad y para la economía.

Pero, comparando con lo que se hizo en el resto del mundo, México hizo poco (El País, 30 de octubre de 2020). Ante ese panorama, las actividades financieras continuarán operando.

Pero no hay que olvidar que esa situación tiene un límite, este será cuando los ingresos hospitalarios tiendan a su máximo, pero debe tenerse cuidado, ya que una intervención para controlar la enfermedad toma su tiempo y esta no es inmediata.

Por ahora, hay que seguir apelando a la responsabilidad individual, pues ya sabemos cómo podemos controlarla: cosas tan simples como el uso del cubrebocas, lavado de manos, distanciamiento social, etcétera.

Pero también evitar lugares cerrados con alta concentración de personas; esas medidas pueden hacer una gran diferencia. Eso es algo que tenemos que hacer y controlar a través de nuestro comportamiento.

