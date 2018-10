Hidalgo, sin Red de Polos Audiovisuales

Pachuca.- La Red Nacional de Polos Audiovisuales no será realizada este año en el estado, de acuerdo con la Secretaría de Cultura en Hidalgo, debido a una falta de presupuesto, aunque la coordinación del programa en la Ciudad de México asegura no tener conocimiento de esa resolución.

Gilberto Ríos Hinojosa, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo y quien ha sido partícipe de las dos anteriores ediciones, explicó a este diario vía telefónica que el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), quien coordina el programa, confirmó que se realizaría entre los meses de septiembre y octubre.

“Ahora que fue el Festival Internacional de Cine de Hidalgo le pregunté al coordinador nacional de la Red de Polos Audiovisuales que cuándo volvía a llegar, que estábamos muy atentos y pendientes; él me dijo que como cada año, que en septiembre u octubre ya deberían anunciar, hacer la convocatoria.”

Muchos realizadores se acercaron a la academia para preguntar cuándo volvería a realizarse la red que tiene impacto a nivel nacional, por lo que Ríos Hinojosa trató de comunicarse con la Secretaría de Cultura estatal.

“Me dijeron que le correspondía a Sergio Aranda, él es el que ha visto ese proyecto desde hace dos años, quien determina la situación por parte de la secretaría; empezó a pasar el tiempo, no me devolvía las llamadas, no me contestaba y ahorita que publiqué, ¿qué onda? vía Facebook, me pude comunicar con otra persona de la secretaría para preguntar, me dijo que le comentaría a Sergio, él me devolvió la llamada, le pregunté qué iba a ocurrir este año y me dijo que había cambios en secretaría federal y que el Imcine no les había dicho nada, que no le han dado el aviso y que creía que no se iba a poder hacer este año porque no hay presupuesto y el Imcine no ha dicho nada, que es cuestión administrativa de la Ciudad de México.”

Ante esa respuesta, el fundador del Festival Internacional de Cine de Hidalgo se comunicó con el coordinador nacional de la red, quien se dijo sorprendido con la respuesta de la secretaría a cargo de Olaf Hernández Sánchez.

“Me dijo que la red seguía en pie, que se debería de implementar, que la secretaría debería de estar tomando cartas en el asunto; algo que sucede es que la red en general, en todo el país, se realiza en coordinación con las secretarías de cultura, pero hay estados que también son la excepción y que se trabaja con organizaciones civiles; nosotros ya enviamos una carta directamente al Imcine para postular a la academia para que se realicen polos y nosotros damos la cara por eso, consideramos que debe hacerse.”

La Red Nacional de Polos Audiovisuales es un proyecto que busca fortalecer la promoción cultural cinematográfica a través de la generación de espacios para impulsar la creación y exhibición de cine mexicano.

La edición de Hidalgo había recibido buenos comentarios por parte de los coordinadores, por la buena manufactura de los documentales, incluso, algunos de los trabajos realizados por los cineastas hidalguenses han sido exhibidos en otros festivales a nivel internacional.

