CÉSAR L AYALA

Pachuca.- Otro mito aguaruna explica las relaciones rápidas y ocultas de los humanos porque los hombres se habrían cambiado los penes con los perros para evitar morir por ser encontrado copulando con una mujer casada. Antes, el pene se les pegaba, como los perros, al tener relaciones de larga duración y a la vista de todos; ahora ya podían esconderse.

Otro ejemplo muestra las creencias sobre la fecundidad en el Amazonas. Según un mito arhuaco de los machiguengas, la Luna era masculino y vivía en la Tierra, casada con una bella joven. Al igual que en el mito persa del ángel que echa tierra al ovario de la mujer para fecundarla, en este, la Luna echó tierra al vientre de su esposa que se bañaba en el río con la misma finalidad, pero ella se molestó y le tiró barro, por lo que la Luna la mató aunque revivió al hijo en su vientre, se comió la mitad de la muerta, en vez de todo el cuerpo, como era el ritual, y las manchas de la luna son esos restos que no comió y su hijo, al crecer, se volvió el Sol.

Otra leyenda aguaruna relata cómo la esposa glotona del dios Luna quiso seguirlo al cielo por un hilo y debido a su embarazo y la carga de todas las cosas pesadas del hogar, lo hacía lentamente, por lo que el marido la descubrió y cortó el hilo, haciéndola caer a la tierra, reventándosele la barriga con toda la comida que tenía adentro, la cual el dios convirtió en barro y, desde esa maldición, la mujer hace ollas de barro y cocina.

Otros mitos amazónicos, huambisas, jíbaros y aguarunas, narran que los principales dioses del Sol y la Luna son ambos masculinos, quienes nacieron como huevos del vientre de una mujer vieja que un antropófago mató, y esos dioses tenían el poder sobre sus mujeres. Por celos entre ellos se habría terminado la poliandria y se prohibió estar con la esposa de otro (no el esposo de otra), pudiendo los maridos celosos matar a su mujer de solo asaltarles la duda, siendo siempre la mujer asociada con el diablo por infiel.

Aún hoy la violencia contra la mujer en la selva rural se asocia, básicamente, a temas de infidelidad por ambas partes. Tanto en las narraciones andinas como en las selváticas prevalece una analogía del falo con la serpiente, culebra o gusano, a los que se les atribuye un poder fertilizante, viril y vivificador, y se les teme porque pueden violar y agredir.

Siempre es una mujer joven y hermosa que se encuentra con una culebra disfrazada y un joven extranjero le propone ser amantes y ella accede, escondiéndolo en un hueco bajo el moledor de maíz, alimentándolo de día y siendo amantes en la noche, a escondidas, hasta que sale embarazada y los padres matan a la culebra, abortando ella culebritas o sapitos (símbolo del sexo desordenado y prohibido) y casándose luego con alguien del pueblo. En versiones más modernas, más que una serpiente es un amante en forma de falo.

Un mito aguaruna habla de gusanos que se introducían en el cuerpo de la mujer y la embarazaban, hasta que la madre tapó el numpijí de la mujer, para que esta tenga relaciones sexuales solo con hombres.

Otra versión, capanahua, alude a que la madre descubre que su hija casada se sentaba sobre un moledor, debajo del cual escondía un gusano, y movía las caderas y decía “una hormiga me está picando”; la madre mató al gusano pero la hija tuvo un hijo de este.

La joven que muele maíz, símbolo de fertilidad, lo disfruta, porque lo hace sentada directamente sobre el piso, con el sexo rozándolo, “como no debe hacerse”. Del hueco sale una lombriz y la penetra, lo que le ocasiona placer; el placer es secreto y ella alimenta al gusano hasta que se embaraza y da a luz un animal o un bebé-gusano. En unas versiones los padres matan al gusano, en otras, no lo encuentran. En otras versiones no se embaraza, solo que los padres la descubren disfrutando el placer de moler maíz.

En narraciones más prevalecientes en la selva que en el Ande, el marido descuida a la mujer, simbolizado en que no es buen cazador, y la mujer sola es seducida por un felino que le promete abundante caza. Se va con el puma, jaguar o tigre, quien la satisface oralmente, hasta que se harta de convivir con él y comer carne cruda y vuelve a la comunidad que la ayuda a matar al tigre y comérselo. Si han tenido hijos, se comen a los hijos.

En la versión andina se trata de un hombre sodomizado por un puma, gozando de la relación bestial. El relato puede remontarse a un huaco prehispánico mochica. Hay otro huaco de esa cultura con una mujer en coito con un puma, en una postura de cuatro patas que no es usual de las representaciones en los ceramios de conductas sexuales humanas.

Igualmente, existe otro huaco de la misma procedencia de un hombre cuyos genitales están siendo devorados por una serpiente. En esos amores, cuando se trata de una mujer, el animal procura amores bestiales, la mujer se bestializa; cuando es hombre, lo devora parcial o totalmente, perdiendo su identidad; otra constante es que la mujer quiere algo sagrado o mágico; el hombre, algo profano.

Otros relatos muestran la creencia de que existen espíritus y monstruos codiciosos del sexo humano, que violarían a la mujer o seducirían hasta enfermar y disolver al hombre (chupándole la energía vital, disolviéndole los huesos que se supone se forman del semen). Así, el enano de la cascada abusa de las jóvenes; la laguna con forma de doncella seduce al joven tragándoselo en su vagina.

En la pareja andina, las primeras relaciones con el otro sexo se darían de manera espontánea, furtiva, apasionada; se recurre a la analogía con las llamas, que los indígenas creen están en perpetuo celo. Si bien esa pasión “salvaje” tiene visos de prohibida, la sociedad solo se opone formalmente, ya que hay una aceptación de fondo a los amores juveniles fugaces.

Para la pareja institucionalizada, por el contrario, se espera una sexualidad domesticada, mesurada. Ese no sería el caso de las personas de la selva, quienes no esperan que la pasión se apacigüe, pero los ritos selváticos también muestran un rechazo a la pasión enceguecedora y la presión social para preservar un orden a través de los ritos ceremoniales de los raptos y las guerras ocasionadas por los amores furtivos.

