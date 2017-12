Julio

Transcurrían los primeros días de julio con tranquilidad. En Hidalgo comenzaban a publicarse algunos casos de corrupción de las administraciones anteriores de Mineral de la Reforma y del gobierno estatal, cuando un hecho violento sacudió a la sociedad hidalguense.

Era la medianoche del 12 de julio cuando ocurrió un múltiple asesinato en una colonia de Tizayuca. En un domicilio particular fueron encontradas muertas 11 personas, entre ellas dos menores. Fueron ejecutados con arma blanca.

La opinión pública cuestionaba la falta de seguridad, mientras tanto la autoridad estatal solo alcanzaba a responder que fueron hechos aislados y las personas asesinadas no eran originarias de Hidalgo.

Hasta el momento no hay avances en la investigación y, por supuesto, no han logrado ubicar a los presuntos responsables.

Mientras eso ocurría, el gobierno estatal comenzaba a dar golpes contra la corrupción al detener al exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo, señalado por cometer delitos de negocios indebidos.

Con la intención de combatir la pobreza… pero de los familiares de exregidores y allegados del exalcalde Filiberto Hernández, el exgobernador Francisco Olvera encabezó la entrega de 94 casas del programa Vivienda digna en el fraccionamiento Valle de Estrellas.

El evento celebrado en junio de 2014 reunió al director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) Ángel Islava y al entonces senador Omar Fayad, con la finalidad de entregar las casas a personas de escasos recursos económicos.

Al consultar la lista de beneficiarios en la página oficial de la alcaldía de Mineral de la Reforma y cotejarla con los testimonios de trabajadores del ayuntamiento, este diario identificó tres casos de familiares de exregidores, además de un exchofer de Filiberto Hernández, que obtuvieron viviendas.

La administración de Filiberto Hernández, expresidente municipal de Mineral de la Reforma, adeuda 12 millones de pesos a la empresa que construyó el recinto ferial, por lo que el constructor puede demandar al ayuntamiento.

“El constructor se ha acercado y dice que tiene sus contratos y la licitación pero que le quedaron a deber”, declaró el munícipe Raúl Camacho.

El alcalde panista detalló que en todo contrato deben existir anticipos que en caso de no ser depositados la constructora no puede iniciar la obra, por lo que la actual administración municipal analizó la situación.

Para saber

Detectan daño a SEPH por 663 mdp El titular del departamento jurídico de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) Carlos Emigdio Arozqueta presentó denuncia por el daño al programa Escuelas de tiempo completo que asciende a 663 millones de pesos; explicó que descubrieron corrupción en más de 30 personas entre funcionarios y proveedores.

El funcionario declaró que derivado de una observación que recibieron de la federación por un faltante de 41 millones en el ejercicio de la coordinación de Escuelas de tiempo completo, iniciaron ante la PGJEH la carpeta de investigación 12-2017-03698 el 23 de marzo.

Resultado de esa investigación, detectaron daño y actividades ilícitas desde noviembre de 2014 hasta enero de 2017, por lo que comenzó una denuncia formal contra quien resulte responsable por los delitos de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito.

13 de julio Comando ejecuta a 11 personas en Tizayuca

En Tizayuca siete mujeres y cuatro hombres fueron ejecutados por un comando armado en un domicilio particular donde realizaban una fiesta infantil.

De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo armado arribó y atacó hasta matar a las personas, a excepción de otros cuatro menores que resultaron ilesos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) informaron que los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del miércoles 12 de julio, en el número 32 de la calle Señor de la Misericordia del fraccionamiento Villa Milagros.

Al sitio arribaron la Policía municipal, coordinación de Seguridad estatal, Policía de investigación y servicios de emergencia, quienes localizaron a 11 personas sin vida dentro del domicilio, 10 en la sala y una en el segundo nivel, dos de las víctimas menores de edad.

19 de julio A prisión, exdirector de Radio y Televisión

La juez de control vinculó a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva al exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo; SIO fue aprehendido y acusado de negociaciones indebidas por más de 77 millones de pesos.

En audiencia de vinculación, la cual fue de carácter privado, la representante del Poder Judicial procesó al exfuncionario por el delito de negociaciones indebidas, las cuales se presume realizó durante su estancia al frente del Sistema de Radio y Televisión en la administración de Francisco Olvera Ruiz.

Así nos fue…

Extradita Guatemala a Duarte

Tras aceptar las dos solicitudes de extradición, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte volvería a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

Señalado por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias, entre otros delitos, el exmandatario sería entregado por la justicia de Guatemala.

Mueren dos al caer en socavón en Paso Exprés

Las dos personas que cayeron en un auto al socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca fallecieron, informó el director de Protección Civil de Morelos, Javier Bermúdez.

Los tripulantes fueron identificados como Juan Mena López, de 56 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 36.

Condenan a más de nueve años de prisión a Lula

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por cargos de corrupción en el proceso conocido como Lava Jato, según informaron medios brasileños citando al juez a cargo del juicio, Sérgio Moro.

El magistrado indicó en su fallo que el exmandatario (2003-2010), ícono de la izquierda latinoamericana, podría “presentar su apelación en libertad”.

Vinculan a proceso a Javier Duarte

Un juez federal vinculó a proceso a Javier Duarte por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de presuntos desvíos del gobierno de Veracruz por mil 670 millones de pesos.

Gerardo Moreno García, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, también fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria que llevaría a cabo la PGR, bajo supervisión judicial.

