Hoy Música de Cámara con la OSUAEH

Pachuca.- Hoy la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) realizará en concierto virtual Música de Cámara. “Sensaciones y sentimientos”, en donde la audiencia podrá disfrutar de piezas de Beethoven, Piazzolla, Vivaldi, entre otros.

La gala podrá verse a las 19 horas a través de Facebook, en las páginas de la orquesta, la UAEH y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, así también en los canales de Youtube de la agrupación universitaria y de la casa de estudios hidalguense.

El repertorio lo componen el Duo para clarinete y fagot WoO 27 de Ludwig van Beethoven; el Cuarteto para cuerdas No. 2 en Re mayor I Mov. de Alexander Borodin y el Dueto No. 1 para flauta y clarinete en Bb mayor. Op. 46 I y II Mov. de Kaspar Kummer.

Ese programa lo complementará el Concierto para dos oboes en Re menor RV. 535 de Antonio Vivaldi; la Primavera Porteña de Astor Piazzolla; y El Valle de la esperanza de Alma Sira Contreras.

Finalmente, la OSUAEH interpretará Cuarteto para cuerdas No.1 in G mayor. Op.77. I Mov de Joseph Haydn y el Cuarteto para cuerdas No. 3 in F mayor. Op.77. III Mov de Dmitri Shostakóvich.



El concierto forma parte de la segunda temporada del año de la embajadora cultural de la UAEH, misma que ya está en la recta final, además la orquesta universitaria, prepara ya el concierto Sueño de Navidad, evento en streaming que tendrá como locación el museo Casa Grande y que se llevará a cabo el 18 de diciembre

