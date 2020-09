Hugo Sánchez critica asesoría del padre de Lionel Messi

Para el Pentapichichi, el argentino deberá “joderse” en el equipo culé

Madrid.- Hugo Sánchez siempre tiene opinión que dar de cualquier tema y la tan sonada permanencia de Lionel Messi en Barcelona no podía ser la excepción y para el Pentapichichi, el argentino deberá “joderse” en el equipo culé por culpa de su padre.

Actualmente como analista de ESPN, Hugol afirmó para dicha cadena que Messi ahora deberá “tomarse varios tés de agua y ajo” porque vive mal asesorado por su gente más cercana, lo que evitó su salida del Barcelona como ya públicamente aceptó era su intención este verano.

“No le ha quedado más remedio a Messi que quedarse en el Barcelona debido al mal asesoramiento de su padre y bufete de abogados, porque podrían haberse ahorrado ese burofax que ha causado debilidad en su imagen dentro del equipo. No le queda más remedio que tomarse en estos 11 meses varios tés de ajo y agua, que es de ‘a joderse y a aguantarse’ un añito, 10, 11 meses, el tiempo necesario hasta que tenga la libertad e irse gratis”, manifestó el exjugador del Real Madrid.

“Nadie va a pagar 700 millones por él” Aunque podría tratarse del mejor futbolista de la historia, no hay forma de que alguien pague 700 millones de euros para fichar a Leo y esa es “su culpa” por no aferrarse a la supuesta fecha del 10 de junio establecida en la cláusula del contrato que le mantendrá obligatoriamente en Can Barça al menos hasta 2021.

“Ese dinero se lo pudo haber ahorrado mandando a tiempo su decisión y con ello dejar el Barcelona sin pagar un solo euro, además, no hay equipo que pague 700 millones por quien sea”, afirmó Hugo Sánchez.

