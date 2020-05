Pachuca.- El miércoles a las 20 horas, a través del Facebook del Instituto de Artes (IA), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se transmitirá un recital de guitarra titulado Concertando a la Distancia.

Esa actividad académica tiene como objetivo presentar el trabajo que durante estos meses de contingencia tanto alumnos del IA como del Conservatorio Nacional de Música, han realizado a distancia mediante sus clases online con Fernando Cornejo López, catedrático de ambas instituciones donde imparte las asignaturas de guitarra, música de cámara y prácticas orquestales.

Cada maestro implementó distintas estrategias para continuar con su trabajo docente a distancia, y así hacer frente a la situación debido al Covid-19, con las herramientas que tanto maestros y alumnos tienen al alcance.

Sin embargo, a través de un esfuerzo mutuo para adaptarse y sacar el máximo provecho, puede demostrarse que si puede trabajarse desde casa para avanzar en los contenidos marcados dentro de los programas de estudio.

“Para mí es muy significativo poder difundir el trabajo de mis alumnos a través de este recital, será muy motivante verlos y escucharlos hacer música desde su casa, quiero agradecerles a cada uno de ellos por su gran actitud, disciplina y entusiasmo para poder realizar este recital de guitarra, y por supuesto mi gratitud para nuestras instituciones (UAEH, CNM) que nos han brindado todo el apoyo para poder planear, operar y concretar dicha actividad” resaltó Fernando Cornejo.

Asimismo, agradeció a Erika Villanueva Concha, directora del IA; Hermann Ramírez Aguirre, Sol Nájera, ambos docentes de la UAEH; y Claudia Montoya del Conservatorio Nacional de Música.

“Los alumnos que se presentarán pertenecen a distintos niveles de la licenciatura en música, además de incluir a una alumna del nivel técnico profesional (CNM), nos dará mucho gusto contar con ustedes como público a través del Facebook Instituto de Artes”, agregó.

La invitación queda abierta para todo el público que quiera disfrutar de un momento de música, interpretada por jóvenes guitarristas, a través del Facebook Instituto de Artes.

Participantes y obras del recital

Laura Sofía Pérez Estrada (CNM)

Mirándote

Compositor: Eduardo Martín (1956-)

Diana Laura Alonso Hernández (UAEH)

Preludio epigramático No.1 “Desde que el alba quiso ser alba, toda eres madre”

Compositor: Leo Brouwer (1939-)

Carlos Enrique Aguilar Hernández (CNM)

Vals N° 3, Op 8

Compositor: Agustín Barrios Mangoré (1885-1944)

Eumir Erubiel Martínez Monroy (UAEH)

El decamerón negro. II. “La huida de los amantes por el valle de los ecos”. III. “Balada de la doncella enamorada”

Compositor: Leo Brouwer (1939-)

Oziel Aparicio Moreno (UAEH)

Nocturne ‘Reverie’ Op.19

Compositor: Giulio Regondi (1822-1872)

Pedro Alexis Camacho Benítez (CNM)

Saudade No.3, dédié à Francis Kleynjans (Lembrença do senhor do bonfim da bahia). I. “Rituel”. II. “Danse”. III. “Fête et Final”

Compositor: Roland Dyens (1955-2016)

Luis Enrique Romero Hernández (UAEH)

Less soirées d´auteuil

Compositor: Napoléon Coste (1805-1883)

