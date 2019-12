Antes de que terminara agosto se difundió que en España el expresidente Enrique Peña Nieto y su novia potosina Tania Ruiz Eichelmann habían disfrutado unos días placenteros y que él, en ese marco de mutuo entendimiento, le había propuesto matrimonio y que de acuerdo consintieron en que el enlace se celebraría en este, ya un tanto frío diciembre.

Antes, se les había captado en diferentes escenarios y países. Imágenes donde se captaba que día tras día parecían funcionar como pareja, con sentimientos de apreciada correspondencia.

En contraste, en México se difundían opiniones poco favorables para el político del Estado de México, señalándose que algunas políticas aplicadas durante su gestión no habían favorecido al país.

Se revivió, como ejemplo, las palabras de consuelo que Peña le había dirigido a Rosario Robles, cuando la llamada “Estafa maestra” la ubicaba a ella como principal responsable.

Y alguien escuchó que el mandatario en una forma de tranquilizarla y reconfortarla le dijo: “No te preocupes, Rosario”.

Hoy, la señora Robles ciertamente mucho tiene de qué preocuparse porque continúa detenida.

Se entiende que los novios fueron advertidos que la publicación de las fotos acentuaba animadversiones, partiendo de los gastos que significaban los centros de hospedaje, los viajes en sí y hasta los restaurantes donde compartían alimentos.

Llegaron incluso a utilizar pelucas para no ser identificados, decisión no afortunada y que también se divulgó en gráficas.

En esencia, sobre todo el exmandatario, no tenía nada de qué sonrojarse.

Ya antes, en dos ocasiones se había casado. Con su primera esposa Mónica Pretelini se unió en 1994 y lamentablemente falleció en 2007. Después sostuvo por ahí una “aventura sentimental” de la que hubo un hijo, y la segunda ocasión en que llegó al altar fue en 2010 con Angélica Rivera, separándose en este 2019.

Sin duda, no tiene nada que ocultar sobre su situación civil, al igual que Tania.

Pero el tiempo ha transcurrido y Tania Ruiz y Peña han sido más cuidadosos en sus tours sin que se conozca hasta ahora si en verdad su unión se cristalizaría oficialmente en este diciembre.

Al margen de esto, hay una revista muy conocida de corte internacional, ¡Hola!, que también llegó a tocar el romance de la ahora famosa pareja.

En noviembre, Tania fue entrevistada por la misma revista dedicándole 10 páginas, muy generosa, en espléndidas fotos La nota es amplia y singularmente ella trae a cuento el nombre de Enrique Peña Nieto.

En la portada se transcribe parte de lo que ella declara:

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado 100 por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”. Se expresa con naturalidad, sin advertirle ningún rasgo de protagonismo.

Estas son algunas frases: “Estoy viviendo un momento muy afortunado, porque me siento plena en el amor, con mi hija y estoy haciendo lo que siempre me ha apasionado, que es el modelaje.

“Al principio todo es color de rosa; luego empiezas a conocer a la persona tal como es. Pero para eso son las relaciones, para sacar lo mejor del otro y de ti misma.”

Madre de Carlota, una niña de cinco años, va acostumbrándose poco a poco a su nueva vida, esa que comenzó para ella en febrero, cuando salió a la luz una imagen suya junto al exmandatario mexicano en Madrid.

Luego cita: “Le tengo mucho respeto al matrimonio, pero sí me encantaría pasar algún día por el altar vestida de blanco”.

No menos interesante: “He recibido mensajes negativos sobre nuestra relación, pero me tomo el tiempo de responder y pido que no juzguen. La verdad es que todos son santos cuando hablan de pecados ajenos”.

Habrá que esperar cuándo deciden dar el paso definitivo.

