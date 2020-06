Juan Pedro Juárez explicó que la mayoría de los ingresos se ocupan para pagos de nómina y quienes padecen la actual situación son los trabajadores de los templos

Tula.- En la diócesis de Tula ningún sacerdote ha sido contagiado por coronavirus (Covid-19), confirmó en entrevista con medios de comunicación el obispo, Juan Pedro Juárez Meléndez.

El prelado informó que los clérigos han permanecido en sus parroquias y prestando servicios con estricto apego a las indicaciones de la Secretaria Salud.

Dijo que como Iglesia colaboran con autoridades para animar a los fieles a guardar sana distancia y quedarse en casa, porque “la salud es prioritaria y debemos poner de nuestra parte”. Afirmó que en algunos casos se sigue con los sacramentos; además de que se ha otorgado ayuda para los fieles con despensas.

Al celebrar una misa en la catedral de Tula para los medios de comunicación en el marco del Día de la Libertad de Expresión, pidió a los comunicadores y a la gente en general ánimo para salir adelante, “toda crisis no es para angustiarnos ni llenarnos de miedo, sino para salir adelante”.

La Iglesia, igual que otros sectores, está resintiendo los estragos de la parálisis económica, no tanto para la manutención de los sacerdotes, sino para los trabajadores de los templos ya que la mayoría de los ingresos se ocupan para pagos de nómina, dijo.

Aunque en su mayoría las celebraciones están suspendidas, se realizan los funerales con todas las precauciones marcadas por Salud y el episcopado, “ahora se hacen en espacios abiertos y un números reducidos de personas”.

En algunos casos se han celebrado misas de 15 años, pero en privado y con un máximo de cinco personas; en ese aspecto, pidió a la comunidad católica estar preparados para otros estilos de vida.

Las catequesis se realizan por medio de las redes sociales, “la vida cristiana es para toda la vida, en el momento idóneo se realizarán celebraciones”, mencionó el obispo.

En el caso de los seminaristas dijo que esos permanecen con sus familias en casa, el curso no se ha suspendido llevan clases en línea y exámenes, no exponen a seminaristas “de por sí son pocos, no los vamos a exponer”.

Para los creyentes o no creyentes dijo que se ha regresado a lo fundamental y que nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad, “pese a los avances de la ciencia eso se derrumba, como ha dicho el Papa, la muerte y las enfermedades siguen presentes y no vuelven impotentes somos vulnerables”.

