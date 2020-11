Ilegal, proceso de entrega-recepción en Tulancingo: Damián Sosa

El excandidato externó que “ya basta de mentiras y de querer engañar a la ciudadanía”

Pachuca.- Damián Sosa Castelán y Héctor Herrera Castillo, quienes compitieron como candidato y suplente a la presidencia de Tulancingo en las pasadas elecciones, acusaron de ilegal el proceso de entrega-recepción del municipio, pues recordaron que existe una impugnación en tribunales que aún no es resuelta.

A través de un video publicado en redes sociales, el segundo político puntualizó que dicho procedimiento, que pretende llevar

a cabo el priista Jorge Márquez Alvarado y el presidente concejal Fernando Lemus Rodríguez no tiene legalidad, toda vez que

existe una impugnación en marcha ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

“No es cierto que ya exista una entrega-recepción formal, ya que la ley no marca todavía esos tiempos, nosotros estamos

impugnando ese robo que nos quieren hacer de nuestro triunfo, por eso hoy les informamos que no se dejen sorprender, que

no se dejen engañar, porque el triunfo es de ustedes y volverá a ustedes.”

Además, enfatizó que, si el TEEH no resuelva a su favor, irán con las pruebas de “todas las cochinadas que se hicieron” a

la instancia federal y, de ser necesario, ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),

que es la última en materia electoral para resolver de forma definitiva controversias de ese tipo.

Por su parte, Sosa Castelán externó que “ya basta de mentiras y de querer engañar a la ciudadanía tulancinguense”, pues

desde el inicio de las votaciones quiso ofenderse al pueblo con la compra de sufragios y ahora pretende hacerse con la entrega anticipada e ilegal del ayuntamiento a quien no resultó vencedor.

Asimismo, lamentó que “el concejo municipal se preste a ese tipo de cochupos”, pues recalcó que es ilegal ya que el procedimiento

electoral sigue en tribunales, por lo que llamó al edil interino a tener cuidado, pues por dichas acciones también se le podrían

fincar responsabilidades.

