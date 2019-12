En estos días de las fiestas decembrinas es común que hagamos un recuento de lo que vivimos en el año que termina, pero también comenzamos a recordar cómo vivimos esta temporada en otras épocas. En nuestro proceso de introspección es común hacer remembranza de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, cómo hemos cambiado o simplemente qué permanece.

Pero eso no está solamente en nuestra memoria. Muchos tenemos álbumes fotográficos, o videos de grabación casera, o carpetas en la computadora donde hemos guardado cientos de fotos y videos tomados con cámaras digitales o nuestros celulares. Y hemos vuelto a ellos para rememorar esas historias, o tratar de recordar ciertas anécdotas que de no ser por ese testigo silencioso de la fotografía no volveríamos a pensar.

Esto es algo que todos podemos hacer en época de reflexión como es el fin de un año, pero que podemos hacer en cualquier momento con diversos propósitos. Sin embargo, algo que no nos cuestionamos a menudo es si esas memorias que han quedado en un espacio físico, análogo o digital ¿perdurarán? La permanencia de los soportes es un tema que atañe a diversos sectores de la industria. Por ejemplo, la fuerza de Kodak, una gran empresa en el ámbito fotográfico, murió cuando la fotografía digital tomó un lugar fuerte en el tipo de soporte que se comenzó a usar universalmente. A Kodak, aunque intentó tener su participación en el mercado digital, la diferencia de precios entre los sistemas análogos y los digitales, no le dio para sobrevivir a la transición, prácticamente desapareciendo del mercado. Esto le dio fuerza a otros sectores que aprovecharon el momento tecnológico como Canon y Nikon, quienes lograron la transición con creces, pero ha habido otras empresas que han logrado repuntar como Sony o Fuji. Y claro, tenemos también a todas las empresas informáticas que han diseñado diferentes softwares para dar servicio a ese esquema digital.

Sin embargo, la parte industrial no es la única ocupada en el tema de los soportes para las imágenes, también hay un amplio interés en el tema por los investigadores sociales. ¿Cómo podremos mantener la memoria colectiva almacenada en imágenes fijas y en movimiento de esta época digital? Seguramente pensarás que es fácil, ahora todo puede estar en una nube, es decir, en un almacenamiento virtual en el ciberespacio, sin ocupar un espacio físico y de fácil acceso para cualquiera. Pues te sorprenderá saber que lamentablemente los soportes digitales no son la mejor opción para guardar por un tiempo prolongado esa información.

Así, esto se ha vuelto una preocupación para la Cineteca Nacional, por ejemplo, ya que una película en celulosa si tiene un riesgo inflamable, con los cuidados adecuados pude durar por muchísimos años sin perder calidad. O para las diversas fototecas, nacional y de los estados, quienes mantienen un gran acervo físico de diversos soportes que ha tenido la fotografía en todos sus años de existencia, así que consideran que una fotografía que quedó en un soporte metálico o de vidrio, con los cuidados adecuados, siempre estará disponible para su reproducción.

¿Cuál es el problema de los soportes digitales? En realidad no es uno, son varios dependiendo qué se considere. Por un lado, tenemos el cambio de la tecnología, información que quedó almacenada en discos de cinco y medio o tres y cuarto, o en el caso de la fotografía en memorias CompactFlash, MS, SD, entre otras, que pueden quedar obsoletas para su revisión. También se tiene el problema de la calidad tecnológica en cuanto a la durabilidad de esos soportes, es decir, que hay problemas si se imantan o si se caen o si están mucho tiempo expuestos a altas temperaturas o incluso bajas y otras situaciones. Por otro lado, están los problemas respecto al tipo de archivo en el que almacenan, por ejemplo, el JPG que es el más universal, tiene fecha de caducidad. Sí, aunque no lo crea, un archivo JPG se va desgastando cada vez que lo abrimos, así, tal vez, tenga algunas imágenes en ese formato que ya no abran más, se aparezca la leyenda de dañado y su recuperación es prácticamente nula.

Así, ese problema de los soportes de las imágenes fijas y en movimiento también le interesa a distintos grupos de investigadores sociales, pues guardar la memoria colectiva es algo que interesa a diversos estudiosos. Por ejemplo, un grupo de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, llamado Imagen, Memoria e Investigación Social, está volviendo a las cámaras análogas para resguardar la información, ya que no es solo el estudiar fotografías o negativos obtenidos de cierta época, sino que hay que resguardarlos y muchas veces generarles ese soporte.

El tema de los respaldos de las imágenes es de importancia para muchos sectores y diversas agrupaciones trabajan sobre eso, la tecnología seguramente nos ayudará a mejorar estos procesos, pero lamentablemente ese paso deja obsoletas las versiones previas, lo que pone en riesgo mucha información valiosa. Por lo que es labor de todos que si existe material que queremos preservar por muchos años, tendremos que buscar la mejor opción y darle los cuidados pertinentes.

Nuestra memoria es selectiva, corta y todos corremos el riesgo de que comencemos a olvidar ciertas historias de nuestra vida, así que las imágenes son de gran ayuda para mantener vivos esos recuerdos o personas que han formado nuestra historia, cuidamos esos soportes que hemos creado de esos momentos valiosos de nuestra vida. Les deseo un gran fin de año y que el inicio de 2020 sea lleno de amor y bendiciones.

[email protected]

Comentarios