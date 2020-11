Imparte Santiago Corcuera conferencia sobre desaparición en C5i

Estuvo dirigida a elementos de las corporaciones hidalguenses involucradas en la materia

Pachuca.- Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, acudió a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) Hidalgo para impartir la conferencia magistral “Marco jurídico internacional en materia de desaparición forzada y los principios rectores de búsqueda” a elementos de las corporaciones hidalguenses involucradas en la desaparición y búsqueda de personas.

Abel Llanos Vázquez, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) refirió que la entidad es una de las más seguras, donde el fenómeno de la desaparición y no localización de personas no sobrepasa la media nacional, lo que lo coloca en los primeros lugares de efectividad en cuanto a la localización, así como con menos reportes de personas desaparecidas o no localizadas.

Corcuera Cabezut expuso una reseña socio-histórica sobre el fenómeno de la desaparición de personas y su evolución hasta la actualidad; ilustró cuáles son las fases del proceso concerniente a la desaparición de una persona y cómo se debe actuar en consecuencia.

Además, el también expresidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compartió el marco de buenas prácticas que los elementos de las instituciones del estado deben ejecutar en favor de las víctimas, así como los términos y definiciones que desde su punto de vista deben considerarse tanto en materia legislativa como en el ámbito social.

En tanto, Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, refirió que las instituciones gubernamentales deben continuar con la labor para recobrar la confianza de la población, ya que es obligación del Estado atender.

Comentarios