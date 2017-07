Pachuca.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) inauguró la capacitación “Neouroscience short course: topics in neuroscience from applied to molecular fields”, a la cual asisten alumnos de diversas instituciones educativas del país.

El curso, con duración de cinco días, tiene como finalidad difundir los conocimientos de neurociencias, primordialmente en cuestiones psicológicas, de salud y biológicas con los universitarios, además de ser una rama de amplio campo de estudio, aseguró Génesis Vázquez-Tagle, quien forma parte de la organización y además es investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSa).

Indicó que a la capacitación asisten también universitarios que se forman como licenciados en gerontología, odontología, farmacia, y matemáticas, así como de maestría para adquirir formación sobre la manera de distinguir entre estados normales y psicopatológicos en los seres humanos.

Informó, además, que está compuesta por cinco módulos que serán desarrollados en ICSa y el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI), del 3 al 7 de julio. Agregó que en el primer módulo los alumnos podrán aprender sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la evaluación y rehabilitación cognitiva de los ancianos.

Hoy, los asistentes podrán conocer la manera en que las TIC se vuelven una herramienta a la hora de conocer los hábitos de sueño, sobre las bases neurológicas y la forma de analizar la actividad de los potenciales del campo contra la epilepsia.

En el siguiente módulo, el tema de la evaluación psicofisiológica de la emoción y su biofeedback serán revisados, para posteriormente realizar un análisis matemático de la señal generada por lesiones inducidas y la exploración de los resultados. Finalmente, estudiarán los cromosomas, las neuronas, sus mutaciones y algunas patologías mentales.

GénesisVázquez-Tagle indicó que en la búsqueda de aprender más del ser humano, nació la neurociencia que ayuda a conocer lo que sucede con el cuerpo, el cerebro y cómo es que pueden generarse cambios.

