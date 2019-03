Imparten en IA conferencia sobre mujeres compositoras

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer

VICTORIA SÁNCHEZ

Mineral del Monte.- En el marco del 150 aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y como parte de la programación de la división de extensión de la cultura del Instituto de Artes (IA), fue impartida la conferencia “La música del silencio, mujeres compositoras a lo largo de la historia”, haciendo honor a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad inició con la exposición de la biografía de la ponente, la violinista Yetlanezi Mendoza, a cargo de la división de extensión de la cultura de ese instituto garza, que destacó la participación de la invitada en importantes cuartetos y filas de viola del país, así como también su invaluable labor docente.

La conferencia hizo un recorrido histórico por la composición, enfocado en la participación de las mujeres. Se comentaron algunas biografías de las mismas y se escucharon numerosos y selectivos extractos de obras sinfónicas, de cámara y para solistas, con los cuales el público presente en el auditorio del IA pudo visualizar el contexto histórico musical en el que se desenvolvieron las artistas y cómo aún en nuestra época sigue siendo la composición una de las carreras con más desigualdad de género en el mundo.

“En realidad me encuentro muy feliz del camino que se me presentó a lo largo de mi vida como violinista, me gusta sentir que la vida tiene un equilibrio entre las personas y el hecho de que se ayuden tanto hombres como mujeres. Eso crearía un bienestar en el mundo. Por eso es que en el campo musical quiero sembrar el conocimiento de la diversidad musical, tanto hombres como mujeres en la composición son muy importantes ya que sin ellos no habría música que interpretar, le tengo un gran respeto a los creadores de música y a su trabajo, seguiré con mi proyecto de conocer la música que hay alrededor del mundo”, externó Yetlanezi tras culminar el evento.

La división de extensión de la cultura del plantel garza invita al público en general a conocer más detalles sobre las actividades del IA y seguir sus redes sociales como Instagram @artesuaeh y el Facebook Instituto de Artes UAEH Oficial.

En la actividad estuvo la violinista Yetlanezi Mendoza, quien ha participado en cuartetos y filas de viola del país

Comentarios