Imparten taller de Loop it all a Luz Corpórea

Pachuca.- El bailarín costarricense César Alvarado impartió un taller a integrantes de Luz Corpórea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con el método de improvisación y creación de movimiento a partir del dibujo Loop it all, el cual desarrolla desde 2010 en festivales, centros de formación escénica, universidades y compañías profesionales.

Libre por convicción Independiente de Hidalgo tuvo la oportunidad de platicar con el coreógrafo de la compañía Lo Que es Arriba sobre la técnica y el taller que impartió en la máxima casa de estudios de la entidad.

“Desde 2010 desarrollo un método llamado Loop it all, y parte de la labor que llevo es visitar países y aprender cómo se mueven en otras partes del mundo”. El taller fue impartido por una semana y finalizó con una exhibición pública el viernes en la plaza Independencia, donde mostraron las herramientas adquiridas por el grupo de nueve personas.

Sobre la técnica Loop it all, Alvarado explicó que nace como una inquietud personal, “creo que como bailarines tenemos que tener disposición para lo que es la investigación del cuerpo, del movimiento, de la anatomía… ese fue un motor que me impulsó, comencé a trabajar en mi cuerpo, una de las cosas que se aprende en los salones es a dejar que el cuerpo hable, buscaba algo más integral, trabajar la danza, cuerpo y mente”.

Su pasatiempo, la pintura, lo llevó a encontrar la unión de esa disciplina plástica con la danza, ya que, según el coreógrafo, siempre que el cuerpo se mueve deja trazos de energía. “Este método cumple con fines coreográficos, lo que se desarrolla en el taller es una herramienta de retentiva muy potente en la que el intérprete puede desarrollar una improvisación y luego repetirla como si hubiese sido un material ensayado durante semanas.”

Agregó que el contacto para poder impartir el taller fue el director de Luz Corpórea, Francisco Durán, en un encuentro de danza realizado en Aguascalientes y que es una oportunidad para llevarse una pincelada de los movimientos que cada región tiene.

“Cuando eres estudiante y bailarín profesional tienes el conocimiento de que el estudio nunca termina, mientras tengas oportunidad sigues adquiriendo herramientas que te ayuden a transmitir lo que quieres decir”, finalizó.

