Impiden a ciudadanos votar en casilla especial de C. Doria

Pachuca.- En denuncia con este medio informativo, un ciudadano con iniciales D.T dio a conocer que él junto con un grupo de personas fueron retirados de una casilla especial y no les fue permitido votar, debido a que argumentaron que no les correspondía.

Narró que por la mañana acudió a casilla especial para votar, no obstante; el mismo personal del Instituto Nacional Electoral le dijo que no estaba permitido su voto en esas urnas.



Él mismo fue quien notificó a la Fepade y a otras instancias que le argumentaron que debían dejarlo votar y que debía reunir pruebas del impedimento.



Cuando iba a retirarse el espacio otro hombre fue rechazado para emitir su voto en Pachuca, para Atlapexco, y su tetimonio fue grabado como parte de la denuncia. Esta es la casilla que se localizó en la plaza de Toros al sur de la ciudad.



Él mismo tomó las fotos de las identificaciones de los funcionarios del instituto que le impidieron el acceso, estos la mostraron a la cámara y fueron reportados a las autoridades correspondientes. Al final de la jornada, ninguno de ellos emitió su voto.

