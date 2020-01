Washington.- El presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump anunció ayer que su país responderá a Irán con “poderosas” sanciones económicas mientras estudia otras opciones como respuesta a los ataques iraníes lanzados.

En su mensaje a la nación, esperado por todo el mundo ante el riesgo de la detonación de una guerra declarada entre las dos naciones, el mandatario indicó que las agresiones arrojadas por la Guardia Revolucionaria de Irán del martes, (hora de América) contra bases iraquíes que albergaban tropas estadunidenses, no provocaron bajas.

El ataque de Teherán fue una respuesta directa al asesinato del comandante de las fuerzas iraníes de élite Qasem Soleimani, mediante un operativo realizado por drones del país americano.

Trump, explicó en su discurso que Soleimani era un “connotado” terrorista y no mostró arrepentimiento por autorizar la operación que devino en su muerte y que además, ha elevado las tensiones entre Teherán y Washington, al punto de que muchos temen el inicio de un nuevo conflicto internacional.

Las palabras del inquilino de la Casa Blanca, pese a que anunciaron el estudio de otras opciones que no descartan un enfrentamiento directo, invitan a pensar en una relativa relajación de la tensión por parte de Washington.

Además, el presidente de EU invitó a renegociar el acuerdo nuclear con Irán, que se salió del mismo como consecuencia del asesinato de Soleimani, y aseveró que el derramamiento de sangre “debía parar”.

“Irán debe entender que debe renunciar a toda intención de hacer armamento nuclear y junto con Alemania, Rusia y otras potencias, tenemos que colaborar o de lo contrario habrá más sanciones económicas y otras acciones”, indicó el republicano.

Reportan explosiones en zona verde de Bagdad

Después del mensaje de Trump, fueron registradas dos fuertes explosiones en la llamada zona verde de Bagdad, lugar donde es encontrada la embajada de EU y otras representaciones diplomáticas y gubernamentales, según reportó el canal de televisión árabe Al Arabiya.

La zona verde es el perímetro más fortificado de Bagdad, pues en ella hay sedes diplomáticas y consulares, así como oficinas de organismos internacionales.

No a la guerra, sí a la paz: López Obrador

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó ayer su postura de neutralidad ante la tensión entre EU e Irán, además, hizo votos para que se evite un conflicto armado.

“No al uso de la fuerza, no a la guerra, esa es la postura de nuestro país. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

“Nuestra postura es de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo. No a la guerra, sí a la paz”, declaró el mandatario.

