Imponen a Veracruz pagar a municipios

Víctor Fuentes / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gobierno de Javier Duarte retuvo ilegalmente fondos federales a los municipios de Veracruz en 2016, resolvió ayer la Suprema Corte de Justicia.

Por unanimidad, el pleno ordenó al estado entregar 436 mil pesos pendientes al municipio de Jalcomulco, así como pagos de intereses pendientes de determinar por omisiones en dos fondos federales.

La controversia fue la primera de las 97 presentadas ante la corte por ayuntamientos veracruzanos, que reclaman cientos de millones de pesos de recursos de los ramos federales 22 y 23, que la Secretaría de Finanzas estatal dejó de entregar o entregó con retrasos desde mediados de 2016.

El resto de las controversias ya no serán resueltas por el pleno de la corte, sino por las salas, lo que tomará varias semanas, y el monto final que tendrá que reembolsar el estado no se conocerá sino hasta que se hagan los pagos, pues incluyen intereses que siguen acumulándose.

Algunas controversias, incluso, se remontan a años previos de la administración de Duarte, cuando también hubo reclamos por esos fondos.

El municipio de Veracruz, por ejemplo, exigió en su controversia al menos 140 millones de pesos, y otras demarcaciones de las más importantes del estado también demandaron pagos por decenas de millones, entre ellas Boca del Río y Minatitlán.

La mayoría de los reclamos se refieren a los fondos para Infraestructura Social (FISM) y Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y en algunos casos también piden participaciones federales no etiquetadas.

Luego de tres sesiones, la corte acotó los pagos para Jalcomulco a mayo y septiembre de 2016, aunque habrá variaciones en cada controversia, pues en algunos casos hubo omisiones totales de entrega de recursos, mientras que en otros sí se pagaron, pero de manera extemporánea y procede el pago de intereses.

El debate en el pleno fue uno de los más confusos y repetitivos de los últimos años y requirió una decena de votaciones, ante la dificultad de los ministros para aclarar la naturaleza jurídica de la retención de los recursos y, sobre todo, para fijar los meses por los que sí procede un pago.

Si bien el pleno había listado siete controversias, los ministros ya no quisieron dedicar más tiempo al asunto.

Comentarios