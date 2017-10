Ocho regidores y un síndico no han presentado propuestas luego de 13 meses de iniciada la nueva administración

En el ayuntamiento de Pachuca nueve miembros de la asamblea, en su mayoría panistas, cobran de 27 mil a 37 mil pesos, pero no son muy productivos para el municipio.

Se trata de ocho regidores con un sueldo de 27 mil 279 pesos cada uno y el síndico hacendario con un salario que asciende a 37 mil 12 pesos, quienes no han presentado ante el pleno del cabildo reglamentos, acuerdos económicos, propuestas de reforma a artículos o disposiciones administrativas a 13 meses de la actual administración, actividades para las que están facultados de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

Trabajan poco

En suma, las contribuciones por 3 millones 228 mil 643 pesos que los pachuqueños han pagado a esos nueve funcionarios, que conforman prácticamente la mitad de la asamblea, solo han servido para que acudan a las sesiones y levanten la mano.

Así constó en una revisión realizada por Libre por convicción Independiente de Hidalgo a las actas de asamblea disponibles en el portal electrónico del municipio, luego que la unidad de transparencia del ayuntamiento de Pachuca indicó que en esa plataforma está disponible la información requerida a través de la solicitud de información con número SE0222017.

Se trata de los panistas Isabel Vite Cruz, Jorge Ortega Morel, Aurora Mohedano Romero, Marleen Montaño Juárez, Fernando Flores Pérez y el síndico Alejandro Moreno Abud.

Tampoco han presentado propuestas los neoaliancistas Juan Ortega González y Rafael Muñoz Hernández, así como Nidia Chávez Cerón, de Movimiento Ciudadano.

En tanto, la coordinadora de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional (PAN) Diana Salinas Silva solo presentó una propuesta de reforma a un artículo, la cual no fue aprobada.

Por su parte, la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán presentó dos iniciativas de reglamentos, el de rastro y de arrendamientos y adquisiciones, las cuales no han sido rechazadas, pero permanecen “atoradas” en comisiones.

La información disponible en el portal constata que entre los regidores con mayor productividad destaca el panista Yuseb Yong García, quien tiene tres reglamentos propuestos y dos aprobados. El asambleísta también tiene un acuerdo económico y una propuesta a disposición administrativa “palomeadas”.

Asimismo, destaca la priista Liliana Verde Neri, quien ostenta un reglamento presentado y una propuesta a disposición administrativa aprobada; sin embargo, carece de acuerdos económicos, así como de iniciativas de reformas a artículos.

De acuerdo con la revisión de la información disponible, Yuseb Yong y Liliana Verde son los ediles más productivos de la asamblea.

En cuanto a participaciones en tribuna destacan Yuseb Yong y Liliana Verde, así como el síndico Alejandro Moreno Abud con intervención en 12 sesiones, seguidos del independiente Nabor Rojas Mancera con 11; Octavio Castillo Acosta, de Movimiento Ciudadano, con 10; y Génesis Vázquez González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con ocho.

Si bien Moreno Abud ha subido en varias ocasiones a tribuna, no ha presentado propuestas, mientras que los tres acuerdos económicos planteados por Rojas Mancera no fueron aprobados.

Facultades

Las facultades de los regidores están contenidas en el artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, entre las que destacan recibir y analizar asuntos que les sean sometidos y emitir su voto particularmente en materias como proyectos de acuerdo para la aprobación de bandos, decretos, reglamentos y circulares que sean presentados por el presidente municipal, síndicos o vecinos del municipio, entre otras.

Reglamentos propuestos

Edil Propuestos Aprobados Yuseb Yong García Tres Dos Liliana Verde Neri Uno Uno Génesis Vázquez González Uno Cero Lilia Luna Islas Uno Cero Francisco Carreño Romero Uno Cero

Acuerdos económicos propuestos

Edil Propuestos Aprobados Nabor Rojas Mancera Tres Cero Yuseb Yong García Uno Uno Luis Zúñiga Herrera Uno Uno Horacio Medina Lugo Uno Uno Ruth León Cruz Uno Uno Octavio Castillo Acosta Uno Uno

Propuestas de reformas a artículos

Edil Propuestos Aprobados Luis Zúñiga Herrera Uno Cero Ruth León Cruz Uno Uno Francisco Carreño Romero Uno Uno Diana Salinas Silva Uno Cero Génesis Vázquez González Uno Uno Comisión de movilidad Uno Uno

Propuestas a disposiciones administrativas

Edil Propuestos Aprobados Yuseb Yong García Uno Uno Liliana Verde Neri Uno Uno Fracción edilicia Panal Uno Uno Génesis Vázquez González Uno Cero

Portal de transparencia sin actualizar

Libre por convicción Independiente de Hidalgo

solicitó a la unidad de transparencia del ayuntamiento de Pachuca conocer el número de iniciativas de ley, decretos, dictámenes, acuerdos económicos y participaciones en cabildo presentados por los integrantes de la asamblea municipal.

El órgano respondió que la información requerida estaba en las actas de sesiones de la asamblea, disponibles en el portal electrónico del ayuntamiento en el apartado Transparencia-Información Pública 2016-2020, sin embargo, la información no está actualizada.

Lo anterior, toda vez que apenas está disponible la información de 21 sesiones de asamblea, cuando a la fecha han celebrado 27.

Para saber

El cabildo de Pachuca está conformado

por 22 integrantes:

· La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán

· Dos síndicos: Francisco Carreño Romero y Alejandro Moreno Abud

· 19 regidores

Comentarios