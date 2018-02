Impugna Corral ley de seguridad

Agencia Reforma / Ciudad de México

El gobernador de Chihuahua Javier Corral presentó una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior, al considerar que desincentiva la profesionalización de las policías, vulnera el pacto federal y la democracia, y pone en riesgo los derechos humanos.

El mandatario acudió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde entregó el documento.

“Nos parece, a todas luces, indebida y más allá de la Constitución, o en contra de la Constitución, la definición que se ha dado de seguridad interior”, comentó Corral, aunque explicó que la controversia es en contra de toda la ley.

En la demanda que entregaron, agregó, se expone que la definición de seguridad interior es ambigua y ello permite que se invadan las competencias y facultades de los municipios y los estados.

“Vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de derechos humanos, la democracia, el acceso a la información, del que no debemos permitir en modo alguno un ápice de regresión”, puntualizó.

Aclaró que la controversia no trata de desconocer la labor que han realizado las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, sino incluso busca proteger a dichas corporaciones.

“También lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas, esta ley las arriesga innecesariamente, porque les desnaturaliza su función y su misión primordial y primigenia, las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado”, explicó.

“El modelo que el legislador escogió fue un modelo legislativo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar, y eso no le conviene ni a las Fuerzas Armadas.”

Cuestionado sobre la responsabilidad de los gobernadores para capacitar a sus policías, consideró que la ley incluso desincentiva esa tarea.

“Pues si ya las Fuerzas Armadas van a realizar la labor, pues toda la apuesta por un nuevo modelo óptimo de la función policial va a quedar atrás, se constituye, en términos reales, en un desincentivo a la profesionalización”, planteó.

