Impugnación de asociación civil quedó sin materia: consejero

Pachuca.-

Para el consejero electoral Salvador Franco Assad, la impugnación de integrantes de la asociación Ciudadanos Hidalguenses en Acción habría quedado sin materia debido a la reprogramación de la asamblea municipal del pasado 28 de octubre en Mineral de la Reforma.

“Fue reprogramada en virtud de que nosotros asentamos que no se alcanzó el quorum, la razón fundamental es que algunas personas al momento de acreditar su presencia no se acreditó adecuadamente su domicilio”, indicó.

En entrevista para este diario, el también presidente de la comisión de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Estatal Electoral (IEE) afirmó que el recurso quedó sin materia debido a la realización de la asamblea municipal en Mineral de la Reforma el pasado fin de semana.

De acuerdo con estrados del Tribunal Electoral de Hidalgo, fueron tres los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano interpuestos bajo los números de expedientes: TEEH-JDC-058-2017, TEEH-JDC-059-2017 y TEEH-JDC-060-2017.

La impugnación trata sobre la presunta negativa ilegal por parte de los funcionarios del Instituto Estatal Electoral, adscritos a la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos, quienes no permitieron integrarlos y participar en los trabajos de la asamblea municipal celebrada el 28 de octubre pasado en Mineral de la Reforma.

“Ya fuimos notificados por el tribunal electoral, ya dimos informe en los términos establecidos y explicamos las razones por las que no validamos la asamblea”, externó.

Franco Assad aclaró que la postura del IEE es apoyar a que haya participación de todos los sectores de la población en actividades políticas y la libertad de asociación es protegida siempre pero también hay reglas.

Ciudadanos

Hidalguenses

en Acción, junto con otras dos asociaciones civiles, pretende obtener el registro como partido político local y para ello deberá reunir alrededor de 5 mil 200 personas para acreditar las asambleas municipales

Comentarios