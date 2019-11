Pachuca.- La mañana de este jueves personal de la dirección de Protección Civil de Pachuca atendió el reporte de un incendio en una casa habitación en la calle Mariano Abasolo, en la colonia Antonio del Castillo.

En el lugar, elementos de Bomberos sofocaron las llamas y rescataron a dos perros de la raza Pitbull que se encontraban en el interior del domicilio.

El incendio se debió a una probable sobrecarga en una extensión que abastecía de energía un teléfono celular sobre una cama.

Por este hecho no se reportaron personas lesionadas; no obstante, el inmueble afectado fue declarado como pérdida total y aún no se cuantifican los daños.

Comentarios