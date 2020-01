Los Juegos Nacionales de la Conade sustituirán a partir de este año a la Olimpiada Nacional, y aunque la convocatoria ya fue publicada en la página web de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) aún no emite el documento a escala local.

La sustitución de la Olimpiada, que era semillero de atletas mexicanos, varios de ellos olímpicos, generó en un inicio la incertidumbre entre atletas y presidentes de asociación debido a los supuestos cambios que sufriría el formato de competencia, entre ellos: la reestructuración de las regiones de ocho a cuatro.

Asimismo, el evento recorrerá fechas y será disputado, tentativamente, en abril. En total, son 25 disciplinas las que irán a la sede principal, que será Nuevo León, y 21 serán definidas en escenarios alternos.

Propuesta de nueva regionalización encendió la alarma

La inquietud entre el gremio deportivo hidalguense surgió tras las primeras reuniones que sostuvieron directivos de las entidades para tratar lo referente a los Juegos Nacionales (JN) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) el año pasado.

En las primeras sesiones fue tratada una reestructuración de las regiones, en la cual a Hidalgo le tocaría enfrentar en esa etapa a potencias como Nuevo León y Coahuila, además de Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro, pese a las diferencias que existen entre los presupuestos de unos y otros y que representaba una desventaja para la entidad, que veía mermadas sus posibilidades de avanzar en algunas especialidades.

“Si en Hidalgo teníamos alguna disciplina que clasificara de manera constante pero sus resultados siempre quedaban en el 15, en el 18 o el 20, en 2020 no van a ir”, expresó en su momento Fátima Baños, titular del Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide).

En ese sentido, especialidades como tenis de mesa se pronunciaron, pues desconocían los criterios para agrupar a las entidades de esa manera.

“De por sí nuestra región era complicada porque estaban Querétaro y Estado de México, ahora aunado a Nuevo León se nos dificulta más”, comentó Luis Figueroa, presidente de la Asociación Hidalguense de Tenis de Mesa (AHTM).

En 2019, ese deporte logró una medalla de oro en la Olimpiada Nacional (ON) en la prueba de dobles femenil y clasificó a ocho miembros.

“En tenis de mesa, la región más complicada es la del sur y a ellos les abrían un equipo más y unos individuales más, si esto fuera la respuesta nos ayudaría, pero si se recorta no. Sabemos que la meta es llevar menos atletas, pero cada deporte es diferente y aquí se puede quedar en el trayecto un buen equipo.

“En la ON ya estaba programado cómo viajar y sabíamos cómo era la estrategia para trabajar, con el cambio sí se pueden quedar algunos equipos”, agregó Luis Figueroa.

Pese a la incertidumbre generada en el anuncio de desaparición de la ON, el anexo técnico, publicado en diciembre del año pasado, no tiene grandes cambios respecto al anterior y, en el regional, clasificarán dos equipos.

Fátima Baños

Titular del Instituto

Hidalguense del Deporte (Inhide)

Ana Gabriela Guevara

Directora de la Comisión Nacional

de Cultura Física y Deporte (Conade)

Luis Figueroa

Presidente de la Asociación

Hidalguense de Tenis de Mesa (AHTM)

Antonio Silva

Asociación Hidalguense

de Ciclismo (AHC)

Dan marcha atrás

El 20 de diciembre, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte publicó la convocatoria oficial de los Juegos Nacionales 2020. En el documento, el organismo dio marcha atrás con la regionalización propuesta meses atrás y mantuvo la que manejó desde hace varios años la Olimpiada Nacional.

Es decir, Hidalgo ya no competirá con las delegaciones de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y se mantendrá en la regional cinco, con los representativos de Guanajuato, Querétaro, Estado de México y el IMSS.

Únicamente hubo el cambio en algunas categorías y formas de clasificación a la fase Nacional, además que fue oficializado que serán 25 deportes los que tendrán sede en Nuevo León, los cuales son: aguas abiertas, atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, clavados, esgrima, frontón, judo, karate, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, natación artística, patinaje (velocidad y artístico), pentatlón moderno, raquetbol, remo, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo (aire) y triatlón.

En tanto, ajedrez, basquetbol, basquetbol 3×3, beisbol, boliche, ciclismo, charrería, futbol, gimnasia artística, gimnasia de trampolín, balonmano, hockey sobre pasto, hockey en línea, polo acuático, rugby, softbol, surf, tiro deportivo fuego, vela, voleibol y voleibol de playa estarán en sedes alternas por designar.

Dan y quitan a ciclismo

Luego de publicarse los anexos técnicos de las diversas disciplinas, hubo cambios en las categorías en algunos deportes, uno de ellos ocurrió en ciclismo, donde regresará la sub-23 y ello abre la posibilidad a pedalistas como Fernando Islas y Leonel Palma para regresar a la justa.

No obstante, fue eliminada la juvenil A (13-14 años), la cual dio tres medallas a Hidalgo (oro, plata y bronce) en la ON 2019.

Para 2020, la Asociación Hidalguense de Ciclismo (AHC) ya trabajaba con un grupo de pedalistas que ascendían a esa división, con intención de repetir el logro, quienes deberán esperar otro año para poder competir.

“Tenemos chicos que suben a la juvenil A y hay otros prospectos como Gema Esbeydi Ángeles, Noé Benítez, Fernanda Maqueda, Moisés Cabañas, Jesús Habid Sánchez y hay nuevos talentos que esperemos den la sorpresa”, expresó Antonio Silva de la AHC.

De acuerdo con la convocatoria, dada a conocer por la Conade, el sistema de clasificación para ese deporte será estatal, sin embargo, ciclismo es una de las 21 disciplinas que todavía no tienen sede para la final Nacional.

En 2019, el ciclismo dio a Hidalgo siete medallas en ON y fue una de las disciplinas más productivas para la entidad.

Instituciones hacen lo que les conviene

En el caso del boxeo, Adolfo Contreras Jurado, presidente de la asociación hidalguense de la disciplina, consideró que los cambios no afectarían a los pugilistas dada la preparación que han llevado con miras a la eliminatoria.

En su momento, cuando todavía se manejaba que la entidad quedaría emparejada con Nuevo León y Chihuahua, entre otras, el dirigente indicó que tenían posibilidades dado que el primero no tendría participación en la fase regional por ser sede del Nacional.

“El IMSS no tiene boxeo, y nosotros ya hicimos un parámetro, hemos visto las posibilidades y hemos visto nuestras posibilidades. Se nos comentó que podría ser el regional aquí, si es así creo que calificaremos unos ocho.”

Consideró que la desaparición de la ON y el surgimiento de los JN son decisiones de los directivos y las ideas que traiga cada administración, aunque sostuvo que el objetivo primordial debería ser promover el deporte.

“Las instituciones hacen a como ellos les conviene, cada titular que llega a la Conade hace una serie de cosas, aquí lo principal es promover realmente el deporte con los jóvenes y que de verdad se les dé un seguimiento a los campeones nacionales, porque ellos se olvidan, hoy fue campeón Juan y se olvidan, y luego se quejan que no hay futuro.

“Me parece que deben de seguirlos y más en este caso que hay una directora como Ana Guevara, que compitió, y que no sepa cómo se lleva esto, la verdad me extraña, pero bueno, ellos ponen las condiciones y nosotros tenemos que acomodarnos y tratar de lograr el objetivo que se pretende: que es la obtención de medallas a nivel nacional en ese evento”, dijo Adolfo Contreras.

Lo principal es promover realmente el deporte con los jóvenes y que de verdad se les dé un seguimiento a los campeones nacionales, porque ellos se olvidan y luego se quejan que no hay futuro

Adolfo Contreras

Presidente de la Asociación Hidalguense de Boxeo

Existe una desigualdad tremenda, lo hemos sentido toda la vida. Jalisco tiene un equipo de 80, va a todas las competencias

Gustavo Flores

Presidente de la Asociación

Hidalguense de Pentatlón

Pentatlón vive desigualdad desde hace años

Hay deportes que no se eliminarán por regional, sino que lo harán por evento federal clasificatorio y ello conllevará a participar en diferentes selectivos. Tal es el caso del pentatlón moderno, que inició su camino para los Juegos Nacionales (JN) desde el año pasado.

Pese a que el cambio, que finalmente no se dio, en la regionalización no afectaría esa disciplina. Gustavo Flores Sánchez, dirigente de la Asociación Hidalguense de Pentatlón Moderno (AHPM), enfatizó que en lo particular ese deporte ha vivido la desigualdad con otras entidades durante los certámenes nacionales en los que compiten.

“Existe una desigualdad tremenda, nosotros lo hemos sentido en pentatlón toda la vida. Por ejemplo, Jalisco tiene un equipo de 80 pentatletas, 10 entrenadores, y van a todas las competencias, tiene un equipo infantil que es el semillero de la selección, de 40 a 50 personas, estamos muy atrás de ellos y para alcanzarlos está muy difícil.

“Eso no quiere decir que no podamos conseguir medallas, afortunadamente cuando trabajas bien, con mucha disciplina, con una metodología bien hecha, un buen entrenador y los apoyos de los papás y el instituto, podemos competir todavía, pero sí nos llevan mucha ventaja”, mencionó.

Flores Sánchez indicó que debido a esas discrepancias propuso anteriormente ante la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) una reestructuración en la regionalización, “pero por la capacidad de los estados, para que no nos enfrentemos a unos gigantes a los que no les vamos a ganar porque esto es por años, por ejemplo, nosotros tenemos niños de 12 a 13 años con los que hemos trabajado desde que tenían nueve y que podrían llegar a una medalla a los 15, pero son tres, en comparación con los 30 de Jalisco y Nuevo León.

“Siempre hemos tenido esa falta de competencia por la desigualdad de los estados, allá económicamente están muy fuertes, les pagan todo y siempre ganan la ON. Si se trata de ahorrar dinero hay que regionalizar diferente, competir en igualdad de circunstancias, no sé si se trate de sacar atletas de solo un estado, pero no debería ser.”

