Inconforma a usuarios aumento de tarifas en transporte

Pachuca.-

Algunos inconformes y otros con resignación, usuarios del transporte público recibieron la noticia del próximo incremento al pasaje, quienes a su vez pidieron que el servicio mejore.

Luego del anuncio de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) sobre la autorización del incremento a nueve pesos de la tarifa al transporte colectivo y Tuzobús, una usuaria de la ruta 47 comentó a Libre por convicción Independiente de Hidalgo que esperaban que el aumento fuera de 50 centavos como años anteriores.

“Entonces de nada sirvió que este año no incrementara el pasaje si el próximo nos van a pedir un peso más, como si el servicio que ofrecen es el indicado”, dijo molesta Lucía.

Otra usuaria de la ruta Piracantos-Tilcuautla comentó que las autoridades que autorizaron el incremento no consideraron “los salarios que ganamos quienes usamos el transporte público, además de que no será el único aumento al que nos enfrentaremos el próximo año. Deberían ponerse en nuestros zapatos”.

La usuaria Sandra, quien diario se traslada de San Agustín Tlaxiaca a Pachuca y por cuestiones laborales debe transbordar, expresó que “debería continuar en ocho pesos, porque los funcionarios no consideran los salarios que se ganan en Pachuca, ni la zona económica en la que nos ubicamos.

“Tan solo en la Ciudad de México cuesta cinco pesos, además no toman en consideración que muchas personas toman doble o hasta triple transporte”, refirió.

Usuarios como el señor Andrés comentaron que está bien el pasaje y hasta debieron aumentarlo a 10 pesos el colectivo y 35 pesos la mínima en taxis, “con la condición de normar los horarios en donde se pueda confiar en las combis para no tener que tomar taxi”.

A otros les sorprendió que la tarifa mínima del transporte individual pasara de 30 a 32.50 pesos, ya que siempre les han cobrado la tarifa mínima de 35 pesos, “ahora nos van a decir que la mínima es de 40 pesos y eso nos pega a nuestros bolsillos”, expresó quien dijo llamarse Roberto.

Usuarios de redes sociales exigieron a la Semot que realice revisiones de los choferes y las unidades, que no brindan un buen servicio; además pidieron que supervisen las cuotas que cobran los taxistas, quienes abusan de la tarifa y se enojan si no les pagan lo que quieren, asimismo agregaron que después de las 23 horas cobran más de 50 pesos como mínimo.

