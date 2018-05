Luego del emplazamiento a huelga del SUTSMP para el 16 de mayo

El ayuntamiento de Pachuca no puede ceder al incremento salarial que exige el sindicato de trabajadores porque simplemente no existe dinero para solventarlo, afirmó el regidor Yuseb García Sánchez.

Lo anterior, luego del emplazamiento a huelga del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) para el 16 de mayo a las 12 horas, por no alcanzar acuerdos respecto al incremento salarial de 8 por ciento que solicitó a la alcaldía desde el año pasado.

Al respecto, el munícipe manifestó que están al tanto y serán respetuosos de las decisiones del sindicato; sin embargo, sostuvo que han tenido diversas reuniones en la junta de conciliación y arbitraje donde, pese a estar abiertos a los acuerdos, no han pactado nada.

Sin embargo, aseguró que ellos continúan dispuestos a realizar más mesas de trabajo y pláticas para alcanzar acuerdos que sean justos, pues dijo que el aumento que los trabajadores exigen excede el presupuesto para el ayuntamiento y, de autorizarlo, el recurso para cubrir los servicios de los pachuqueños se vería afectado.

Recordó que hace poco lograron 5 millones de pesos para bacheo; no obstante, para cumplir con el incremento salarial que piden los sindicalizados, la alcaldía tendría que destinar 20 millones de pesos extras del presupuesto, recurso con el que, enfatizó, la actual administración no cuenta.

“El problema no es que nosotros no queramos otorgárselos, sino que no existen los recursos suficientes para hacerlo, tendríamos que pedir un préstamo o tomar dinero de otra parte y eso afectaría los servicios que brindamos a la ciudadanía; simplemente no sabemos de dónde sacar lo que exigen”, indicó.

Aunque comentó que, en la medida de lo posible, sí han otorgado beneficios a los trabajadores, como el bono para el Día de las Madres que brindan anualmente a las empleadas, el cual anteriormente era de 500 pesos pero lo incrementaron a casi mil.

Finalmente, García Sánchez exhortó al sindicato a “no verse como enemigos” y alcanzar acuerdos para que los pachuqueños no resulten afectados por las acciones de huelga, pues opinó que su principal labor es trabajar unidos en beneficio de la ciudad.

