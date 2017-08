Incumple Edomex pago de medicinas

NATALIA VITELA /

AGENCIA REFORMA

Ciudad de México

Desde que se instauró la compra consolidada de medicamentos, de 2015 a la fecha, el Estado de México debe a la industria farmacéutica 500 millones de pesos.

Por su parte, Veracruz adeuda cerca de 400 millones de pesos.

“Nuevo León, Colima, Sonora, Sinaloa y Chiapas están en el top”, aseguraron fuentes de la industria.

Indicaron que, en total, el adeudo es de 6 mil 200 millones de pesos, de los cuales 60 por ciento corresponde a los estados.

Ante esa situación, representantes de la industria negocian con el IMSS que en las bases de la compra consolidada, que será publicadas entre el 30 y 31 de agosto, se incluya una cláusula de garantía que establezca que el proveedor deje de surtirle a una entidad con facturas vencidas de más de 30 días y se vuelva a resurtir cuando pague.

Actualmente, la industria debe abastecer incluso a los deudores, pues de no hacerlo se le multa con 2 por ciento del valor total del contrato firmado.

“Es más barato dejar de surtir aunque me multen. Lo malo es que tengo que seguir surtiendo y tengo que seguir aumentando la deuda”, aseguró la fuente.

Consultado al respecto, Guillermo Funes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, confirmó que hay adeudos estatales dentro de las consolidadas, aunque no detalló montos.

Indicó que la cláusula de seguridad que la industria negocia con el IMSS está en proceso.

“La seguridad jurídica nos la da un contrato, entonces pongamos en el contrato las cosas y se acabó el asunto. La cláusula diría que tienen que haber un pago en un ‘x’ plazo”, precisó.

Confirmó que el Estado de México tiene una deuda, pero acotó que están en pláticas para el pago.

Indicó que es esencial que se cubran esos adeudos a la industria para que esta pueda producir y comprar materias primas y poder surtir el año entrante.

Por otra parte, Patricio Caso, director de administración del IMSS, puntualizó que las entidades que tengan adeudos vencidos no participarán en las compras consolidadas, mecanismo que ya se ha aplicado.

Aseguró que por esa razón Veracruz no participó en el procedimiento del año pasado.

“Nosotros estamos escuchando las opiniones y sugerencias de todas las cámaras”, comentó.

Después de las juntas de aclaración que realizarán entre el 5 de septiembre y el 9 de octubre, dijo, quienes no hayan cumplido con pagos vencidos no podrán participar en la compra consolidada.

Instituciones como el ISSSTE adeudan a la industria mil 313.2 millones de los 4 mil 587.5 facturados de enero a julio de 2017, monto que prevé cubrir en septiembre, reportó el instituto.

A través de una ficha informativa, la dependencia informó que trata de mantener un promedio de trámite de pago de alrededor de 60 días contados a partir de la recepción de las facturas que entregan los proveedores.

