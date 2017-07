Incumplimiento en Sipot, no es por falta de voluntad: ITAIH

Pachuca.- El hecho que los cinco sujetos obligados faltantes no suban su información al Sistema de Obligación de Portales de Transparencia (Sipot), no es por falta de voluntad, sino por cambio de titular en unidad de transparencia, indicó el consejero presidente del ITAIH, Mario Zimbrón Téllez.

El titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales en Hidalgo (ITAIH) dio a conocer que hasta la fecha faltan cinco sujetos obligados de subir su información al Sipot, los cuales son el municipio de Tlanalapa, el Partido de la Revolución Democrática y tres sindicatos.

“Los estamos conminando a que nos indiquen cuál ha sido la problemática porque no ha sido posible subir la información al Sipot, pero descartamos que haya falta de voluntad”. Recordó que durante la actual etapa de verificación diagnóstica que concluye en agosto, el ITAIH recopila las causas por las que los sujetos no publican su información en el sistema, “buscamos identificarla con precisión, resolverla, atenderla, darle su tiempo y hacer lo que sea necesario de tal manera que suban su información al Sipot”.

Zimbrón Téllez mencionó que derivado de las visitas de verificación detectaron cambio de titular de la unidad de transparencia de los sujetos obligados, por lo que “estableceremos un calendario de verificación para que les llamemos, estemos al tanto y demos seguimtiento a ese compromiso; se ha avanzado en cuanto a sujetos, que tuvieron problemáticas como detalles técnicos, no es falta de voluntad”.

El 10 de mayo de este año, cinco días después que venció el plazo para que los sujetos obligados subieran su información al sistema, el ITAIH registró 15 sujetos obligados faltantes (cuatro partidos políticos, siete ayuntamientos y cuatro sindicatos) y a la fecha solo son cinco (un partido, un ayuntamiento y tres sindicatos).

