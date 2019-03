INDAGAN NUEVO LINCHAMIENTO EN ACAXOCHITLÁN

Linchados podrían ser de otro estado

El secretario de Gobierno Simón Vargas adelantó esa hipótesis pese a que aún no son identificados los cuerpos

LOURDES NARANJO / DANIEL MARTÍNEZ

Pachuca.- El gobierno estatal investiga el linchamiento de dos personas en Acaxochitlán; pese a que hasta ayer se desconocía la identidad de las víctimas, el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar anticipó que podrían ser de otro estado.

Tras el hecho en el que habrían participado cerca de 400 personas, fue rescatada la joven que presuntamente fue secuestrada y que motivó que la turba quemara vivas a dos personas.

Los hechos fueron registrados la noche del domingo, cuando presuntamente una menor de edad fue privada de su libertad en la localidad Paredones. Algunos testigos lanzaron la alerta, por lo que iniciaron una persecución que culminó en la localidad de Tlazintla.

Debido a que la población se encontraba extremamente exacerbada, habría impedido la actuación de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, incluso del municipio poblano de Huauchinango.

En ese sentido, Simón Vargas fue cuestionado sobre los protocolos de actuación, a lo que respondió que se intervino conforme a dichos lineamientos, sin embargo, “lo que pasó ahí es que la acción de la comunidad se dio de manera inmediata; es una comunidad muy lejana, en los límites con Puebla, y entonces no se pudo acceder. Cuando llegó la Policía, ya habían sucedido estos lamentables hechos”.

Reconoció que no hasta el momento no hay detenidos y las víctimas aún no son identificadas, quienes al parecer no son hidalguenses; además de que “fue rescatada la jovencita; sí se la habían llevado y fue rescatada”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de dos personas al exterior de la primaria Lázaro Cárdenas, de la localidad de Tlatzintla, en Acaxochitlán.

En el lugar, personal del Servicio Médico Forense (Semefo), de la PGJEH, levantó calcinados los cuerpos de dos personas del sexo masculino.

Se dio intervención a peritos en medicina legal, criminalística y a agentes de la Policía de investigación con la finalidad de que el Ministerio Público reúna los indicios necesarios y los integre a la carpeta de investigación.

Vargas Aguilar lamentó el linchamiento y que la población haya actuado de esa manera. “Desgraciadamente son de los actos que tenemos que incidir en que la gente entienda que debe apegarse al Estado de Derecho y debe usar las vías jurídicas necesarias, no es conveniente que nadie haga justicia por su propia mano.”

Exhortó a la población a entender que se debe hacer prevalecer el Estado de Derecho para que se aplique la ley en aquellos casos en que haya violaciones serias.

Respecto a personas asesinadas que se han localizado en distintos puntos de la entidad, el encargado de la política interna indicó que están en la investigación, “pero la mayoría no son de Hidalgo, vienen y los tiran aquí… En algunos casos los tenemos detectados que son de San Juan del Río, uno de Sinaloa y uno de San Luis Potosí”.

Al ser cuestionado sobre los protocolos de actuación, respondió que se intervino conforme a lineamientos, sin embargo, la acción de la población se dio de manera inmediata, por lo que al arribar la Policía, ya nada pudo hacer

