Indulta Máquina a las Águilas

FÉLIX ZAPATA / AGENCIA REFORMA

América ya le tomó la medida a Cruz Azul que no pudo vencerle ni siquiera porque tuvo un hombre más desde el minuto 30, en la ida de cuartos del Apertura 2017.

En el 0-0 anoche en el estadio Azul, la Máquina fue mejor que las Águilas pero careció de contundencia e incluso pudo salir dañada de no ser porque Jesús Corona atajó un penalti cobrado por Oribe Peralta, al 37.

El Cepillo cobró con fuerza, pero a media altura, un remate que adivinó el guardameta local.

El conjunto cementero deberá ganar o buscar el empate con goles el domingo en el Azteca, si desea seguir vivo en la liguilla, a la que regresó tras ausentarse durante tres años.

Para ello tendrá que espantar fantasmas recientes porque si bien ya no perdió con los azulcremas, pues ligaba cuatro derrotas; ya son ocho cotejos en los que los celestes no pueden vencer al América.

Ayer el escenario pintaba ideal para conseguirlo, sobre todo tras la expulsión de Matheus Uribe al 30, quien se desesperó ante la pegajosa marca de Julio César Domínguez.

Aun así, los demonios celestes aparecieron pero Corona se encargó de cerrar su arco.

Solo que la falta de contundencia cementera y el portero Agustín Marchesín decretaron un empate que le sabe poco a la Máquina.

Apenas al 23, un cabezazo de Felipe Mora fue desviado a una mano por el arquero azulcrema, quien le volvería a tapar otro remate al chileno, al 76.

Seis minutos después, Marchesín voló para sacar un intento de Ángel Mena.

Al 57, Gabriel Peñalba reventó su remate en el pecho de un rival, pese a llegar sin marca; y desperdició como lo hizo antes Francisco Silva, que de frente al arco, le dio el balón al meta americanista, al 17.

La afición celeste no dejó de alentar a los suyos pero esta Máquina ya no dio para más y las Águilas se dedicaron a mantener el resultado.

El conjunto cementero todavía tuvo seis minutos en los que jugó frente a un rival con nueve, tras la roja a Edson Álvarez al 89, y los cinco minutos de compensación que brindó el silbante Jorge Isaac Rojas.

Solo que América ya le agarró el modo a Cruz Azul y tratará de confirmarlo en la vuelta.

