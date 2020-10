INE acata sentencia y da registro a dos partidos

Son Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acató la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar el registro a los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.

Durante la sesión, el consejo general del INE otorgó el registro, pero aclaró que la decisión “pesará en la conciencia de los magistrados”.

Al tomar la palabra, el consejero Ciro Murayama detalló que el voto para acatar la sentencia se realizó para atender la definición del TEPJF y no por convicción.

“Hoy no votamos por convicción personal, ese voto lo emitimos el 4 de septiembre, hoy votamos obligados por el diseño legal, hoy votamos no con base en convicción del análisis que nos toca como autoridad administrativa, votamos para dar el registro a dos partidos porque así lo ordena el tribunal; este es un voto que no pesa sobre nuestra conciencia, sino es un voto que nos obliga la conciencia de los magistrados, sabemos que son inatacables y la acataremos una y otra vez”, sentenció.

Murayama también criticó que el TEPJF tire las decisiones del INE, pese a que el instituto halle irregularidades en los procesos.

“Hay un problema estructural de la democracia mexicana, una autoridad administrativa que tiene la encomienda de fiscalizar y cada que encuentra hallazgos relevantes estos hallazgos desaparecen a golpes de sentencia pero los hechos siguen ahí y las misiones no son subsanadas”, agregó.

A los nuevos partidos les dijo que en el INE encontrarán un interlocutor y descartó que existan “dardos cargados” o “puerta cerradas”.

El 14 de agosto, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó dar a la organización política del Partido Encuentro Social (PES) su registro como partido político, pese a una larga discusión que se centró en si ese organismo incurrió en violaciones al principio de laicidad por parte de varios ministros de culto. Además, magistrados otorgaron el registro de Redes Sociales Progresistas.

Encuentro Solidario, el supuesto nuevo PES, es una organización con ligas religiosas y que perdió el registro luego de la elección federal de julio de 2018; esa organización, además, apoyó al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

La sala superior del TEPJF también aprobó el registro como partido político de la organización Redes Sociales Progresistas, con lo que revocó la resolución que el INE emitió en septiembre.

La organización está ligada a la exdirigente sindical Elba Esther Gordillo a través de su yerno, Fernando González. Sin embargo, el tribunal rechazó que se vuelva a realizar el proceso de fiscalización como se propuso.

