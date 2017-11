Los pueblos indígenas en Hidalgo y el país están prácticamente olvidados, no solo por el gobierno, sino también por los partidos políticos, quienes no toman en cuenta a las comunidades para que una persona de origen indígena sea considerada como candidata a diputación local o federal; además, en muchas ocasiones son utilizados únicamente como “botín político” para obtener votos.

Para revertir esa situación el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en días pasados los criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o coaliciones deberán cumplir, así como garantizar fórmulas integradas por candidatos indígenas.

Ahora solo falta que el organismo público local electoral acuerde lo mismo para el proceso, que iniciará el 15 de diciembre.

Deberá IEE

analizar criterios para candidaturas indígenas

El Instituto Estatal Electoral (IEE) deberá analizar si aprueba criterios para garantizar fórmulas integradas por candidatos indígenas y puedan participar en el proceso local para la renovación del Congreso de Hidalgo.

“Se deberá definir antes del inicio del proceso electoral local si el IEE adopta o no alguna acción afirmativa sobre obligar la postulación de personas indígenas a través de los partidos políticos”, refirió el consejero electoral Augusto Hernández Abogado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en días pasados los criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o coaliciones deberán cumplir, así como garantizar fórmulas integradas por candidatos indígenas.

“No podría adelantar un criterio, porque lo haría a título personal, tendría que ser una determinación del consejo general, ya sea por mayoría o unanimidad, para adoptar esa medida”, refirió en entrevista el consejero.

El también presidente de la comisión para la atención de pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos político-electorales mencionó que partidos políticos nacionales impugnaron el acuerdo del INE ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Los partidos políticos a nivel nacional anunciaron una impugnación contra ese acuerdo, medularmente por el tiempo propuesto, pues el proceso federal ya inició, y la argumentación ante el tribunal electoral es la pertinencia de la adopción de la medida, inclusive ellos ya tienen que identificar los distritos donde postularán a hombres y mujeres para garantizar la paridad sustantiva.”

Hernández Abogado reconoció que existe vacío legislativo para atender el tema de manera expresa, pues aunque fue una reforma constitucional ocurrida en 2001, no es un requisito obligado el que sean representantes de comunidades indígenas.

“No se le exige a un ciudadano que represente a alguien, solo basta que lo postule un partido político, es decir, no necesita ser representante de su colonia o de equis número de organizaciones, solo basta un proceso interno y postulación”, puntualizó.

De acuerdo con el artículo segundo de la Constitución, el criterio de autoadscripción será fundamental para identificar indígenas, es decir, la autodefinición de pertenencia de una persona a una comunidad indígena es admitida, pues no necesariamente deberá estar anclada a que alguien lo valide.

“Es una carga que estaría sujeta a una valoración de prueba-contrario, yo puedo decir que soy indígena o no, puede venir una persona o comunidad y esto se podría dar a la simulación”, explicó.

Distritos electorales locales Distritos electorales locales

Distrito 14 San Felipe Orizatlán (indígena)

Atlapexco

Huazalingo

San Felipe Orizatlán

Tlanchinol

Xochiatipan

Yahualica

Atlapexco Huazalingo San Felipe Orizatlán Tlanchinol Xochiatipan Yahualica Distrito 15 Huejutla (indígena)

Huautla

Huejutla

Jaltocán

Huautla Huejutla Jaltocán Distrito 16 Ixmiquilpan (indígena)

Cardonal

Chilcuautla

Ixmiquilpan

Nicolás Flores

Santiago de Anaya

Llama magistrado

a impugnar si no existe

suficiente representación

Para el magistrado de la sala regional Toluca del TEPJF Juan Carlos Silva Adaya, las personas que no se sientan representadas, ya sean indígenas o no, deberán impugnar ante la autoridad jurisdiccional local o federal.

“Si alguien considera que no está suficientemente representado, lo que tiene que hacer es impugnar y ya la autoridad jurisdiccional local o federal se pronunciará y dirá si efectivamente tiene razón o no”, indicó.

Durante entrevista, tras una charla sobre mecanismos y criterios para garantizar el derecho de representación y postulación indígena, realizada en el IEE, Silva Adaya pidió a quienes se sientan agraviados consultar a la autoridad sobre el tema para obtener orientación y en caso de no obtener respuesta, recomendó acudir a otra instancia para obligar a contestar como debe ser.

“A lo que me refiero es que una ama de casa, un trabajador, estudiantes, nuestros hijos menores nos han dicho ‘esto no es justo’, entonces si algo consideramos que no es justo, hay que cuestionarlo”, recalcó.

Sobre la posibilidad de que personas indígenas realicen alguna impugnación para obligar a partidos políticos a incluirlos en fórmulas a diputados locales, el juez electoral mencionó que deben identificar las diferentes etapas del proceso para conocer en qué momento hacerlo.

“En materia electoral siempre se debe ser oportuno y cuando haya que impugnar, pues si se hace después de las elecciones, pues ya para qué. Lo que hay que ponderar es que no se hagan irreparables o merma del derecho”, afirmó.

Distritos electorales federales

Distrito 01

Atlapexco

Calnali

Huautla

Huazalingo

Huejutla (cabecera distrital)

Jaltocán

Lolotla

Molango

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Tianguistengo

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica Distrito 02

Alfajayucan

Cardonal

Chapulhuacán

Chilcuautla

Ixmiquilpan (cabecera distrital)

Jacala

La Misión

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

Progreso

San Salvador

Santiago de Anaya

Tasquillo

Tecozautla

Zimapán

Comentarios