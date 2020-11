Informalidad en Pachuca pasó del 75 al 77% por pandemia

Pachuca.- Derivado de la pandemia por Covid-19, en México se han perdido cerca de un millón de empleos y en Hidalgo más de 36 mil personas se encuentran desocupadas al día de hoy, de las cuales, cerca de 6 mil viven en Pachuca, donde la informalidad creció en promedio del 75 al 77 por ciento.

Así lo explicó Carlos Valderrama, integrante de Legal Paradox, firma de abogados mexicana especializada en tecnología financiera que participará en la Semana de la Inclusión Financiera, que llevará a cabo la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del concejo municipal de Pachuca del 9 al 13 de noviembre.

Durante la presentación del programa de actividades, las cuales serán gratuitas y se transmitirán a través de Facebook Live, el especialista señaló que dichas cifras son “lamentables”; sin embargo, también son un área de oportunidad para redistribuir el ingreso, generar más riqueza y propiciar la inclusión financiera, temas de los que hablarán durante su ponencia titulada “Fintech. Oportunidades en la pandemia”.

Por su parte, la titular de la secretaría María Elena Hurtado Vilchis apuntó que hasta el momento, de los 19 mil establecimientos comerciales que tiene registrados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Pachuca, solo 5 mil han realizado la renovación de su licencia de funcionamiento.

No obstante, dijo que en parte esto se debe también a que recientemente se habilitó el proceso de ventanilla única y los trámites se realizan ahora de forma digital, pero algunos negocios no cuentan con correo electrónico, por lo que no han podido hacer su renovación de placa.

Por otra parte, precisó que los giros más afectados en la capital debido al paro de actividades han sido los del sector turístico, artesanos y culturales, por lo que la dependencia que encabeza se encuentra generando esfuerzos de apoyo, acompañamiento y vinculación, para su rescate.

