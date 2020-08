Infundada e irresponsable iniciativa para prohibir niños en corridas de toros: Tauromaquia Mexicana

Pachuca.- Tauromaquia Mexicana calificó de irresponsable e infundada la iniciativa del regidor José Luis Zúñiga Herrera para prohibir la entrada de niños a las corridas de toros en Pachuca al considerar que, de aprobarse, afectará directamente la economía local en medio de la crisis por la pandemia de Covid-19, además de atentar contra los derechos de los infantes y los padres de familia de educar a sus hijos.

En rueda de prensa virtual, Manuel Sescosse, presidente de la asociación civil, señaló que además no se ha escuchado la voz de niños, padres, aficionados, trabajadores y empresarios para poder tomar una resolución.

Salvador Arias, miembro del comité jurídico de Tauromaquia Mexicana, adelantó que en caso que la iniciativa sea aprobada buscarán recursos legales para revertirla, pues, consideró, cuentan con los argumentos suficientes para demostrar que viola los derechos de los niños, además del antecedente que existe en otros lugares como León y Baja California, donde mediante amparo pudieron echar atrás prohibiciones de este tipo.

Luis Gallardo, representante del capítulo Hidalgo de la organización, agregó que no existe evidencia científica que avale que asistir a una corrida de toros cause un daño emocional en los infantes o haga que tengan conductas violentas, y citó el estudio del psiquiatra mexicano Juan Alberto Cárdenas Medina, que afirma que no hay impacto a nivel emocional o conductual en los niños.

Por su parte, el niño torero hidalguense Cristóbal Arenas solicitó de manera abierta que no lo priven de asistir a la plaza de toros, la cual consideró como su “lugar favorito”. El Maletilla sostuvo que su desempeño y afición en el toreo no lo ha afectado nunca de manera emocional, al contrario, lo ha ayudado a reforzar valores y ser más disciplinado.

La iniciativa será votada este jueves en la sesión de cabildo del ayuntamiento de Pachuca.

