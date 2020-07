La suspensión en el catálogo de servicios y adquisiciones será por 24 y 27 meses y la compañía será acreedora a una multa que supera los 2 mdp

Pachuca.- De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions por irregularidades durante la venta de ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo. Por la investigación, fueron suspendidos cuatro funcionarios.

La SFP dio a conocer que inició una pesquisa tras el contrato adjudicado de forma directa a la firma de León Manuel Bartlett, hijo del comisionado Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz, el 17 de abril para la compra de dichos aparatos.

La suspensión en el catálogo de servicios y adquisiciones será por 24 y 27 meses y, además, la compañía será acreedora de una multa que supera los 2 millones de pesos. En caso de que se cumpla el plazo y no sea acreditada la sanción, la expulsión continuará.

Mediante las circulares publicadas ayer, con número 10/2020 y 11/2020, la dependencia notificó a todo el sistema de administración, junto con las entidades federativas, que esa empresa no deberá ser tomada en cuenta en la plataforma CompraNet.

La delegación del IMSS Hidalgo justificó la adquisición a sobreprecio de los equipos por la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19). No obstante, la SFP asentó que por las fechas de compra ese hecho no fue comprobado.

Además, la firma del hijo de Bartlett entregó información falsa, pues los respiradores no estuvieron disponibles de forma inmediata como se había contemplado en el contrato, señalaron medios nacionales.

“La supuesta urgencia no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de ‘entrega inmediata’ resultó insostenible”, detalló la SFP.

Además, el valor ofrecido estuvo fuera del rango del mercado, lo que quedó demostrado por las transacciones que posteriormente realizó por dispositivos similares, incluidos los comprados a través de la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Asimismo, fue dado a conocer que los servidores inhabilitados son CDP, responsable del órgano de operación administrativa desconcentrada; FV, de la jefatura de prestaciones médicas; EH y LC, ambos responsables de zonas clínicas. Resaltó que esa información no fue confirmada por la delegación estatal del IMSS.

El 30 de abril, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó que el instituto efectuó un contrato por 31 millones de pesos para hacerse de 20 ventiladores a 1.5 millones de pesos cada uno, es decir, un sobreprecio del 85 por ciento.

Respuesta El IMSS señaló que hubo cooperación con la SFP para que prestadores de servicios o empresas no lucren en los procesos de adquisición derivados de la emergencia sanitaria.

Reiteró que en “todos los procesos de licitación, el instituto cumple con la normatividad y se asegura de que los insumos se ajusten a los costos reales del mercado y cuenten con los estándares de calidad en beneficio de los pacientes”.

La tarjeta informativa señaló que “es indispensable la solidaridad de todos, y de manera sensible, de las empresas privadas que abastecen suministros clínicos con el fin de que su actuar no se rija plenamente por las leyes del mercado, sino por un sentido humanista ante un padecimiento que no tiene cura hasta ahora”.

