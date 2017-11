Ahhhhhh, lo recuerdo bien… tras meses de insistirme, mi amigo Marco me convenció de ir a una sesión de crossfit, el sistema de acondicionamiento físico que combina la gimnasia, la halterofilia y el entrenamiento metabólico en ejercicios variados y de alta, muy alta intensidad. A mediados de noviembre del año pasado me presenté listo y decidido para dar mi mayor esfuerzo… apenas pasó el calentamiento y mi cuerpo se sentía como una masa de carne que había pasado unas nueve veces por una molienda, los puños de Rocky Balboa y el sistema digestivo de un perro callejero.

Si mi primer día fue desastroso, la recuperación fue todavía más dura. No podía alzar los brazos, caminar era un martirio y bañarme era una proeza. Sin embargo, acudí decidido a una segunda sesión y después una tercera y luego una cuarta. Cuando me di cuenta, ya llevaba un mes haciendo crossfit. Poco a poco mi cuerpo se fue acostumbrando al dolor, a la intensidad, al peso. Poco a poco me fui dando cuenta de mis habilidades, de mis deficiencias, de los ejercicios en los que podía sacar ventaja y aquellos en los que debía poner más atención.

Mi físico fue cambiando: del brazo escuálido al bícep marcado, de la chichi de orangután al pectoral firme, de las piernas flacas al chamorro tonificado y de la panza chelera a una barriguita decente. Si bien no es el cuerpo de un atleta, me siento de maravilla. Y no sólo cambia el aspecto, también la mentalidad: me volví más activo durante el día, más ambicioso con mis objetivos y metas personales a corto, mediano y largo plazo, pero también me volví más perseverante. Sin querer queriendo, extrapolé los beneficios del crossfit a mis ámbitos más íntimos, y se notó por mucho.

Esta semana, y tras dos meses de pausa para concursar por un nuevo posgrado, volví a las andadas. Ahí estaba mi box (así le decimos a los gimnasios de crossfit), mi amigo Marco, los entrenadores y toda la comunidad que día tras día se siente feliz de romper sus marcas personales, de desafiarse con un nuevo ejercicio, de probar sus límites de peso cargado o número de repeticiones, de mejorar su técnica o, como yo, de retornar para sentir el calor del entrenamiento del día, al que cariñosamente le llamamos WOD.

Nuevamente, y tras una semana de ejercicio, mi cuerpo está hecho puré. Pero yo estoy feliz, increíblemente feliz. Como niño con juguete nuevo. Como atleta que vuelve al campo tras una lesión. Como marinero que pisa tierra firme tras meses en la mar. Si bien he perdido un poco la destreza y fuerza que llegué a tener en 10 meses de entrenamiento, conservo el ímpetu del primer día así como las ganas de aprender cosas nuevas. Y de eso se trata el ejercicio y la vida, de no perder el ímpetu ni las ganas de aprender, de hacer y de dejarse sorprender.

Iniciar una vez más. No queda de otra. Es el mantra de la semana. No importa si es para levantar una pesa, salir a correr o llegar a la oficina. Siempre es un nuevo comienzo. Pero resulta mejor cuando uno se desafía.

