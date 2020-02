En la 21 edición del Festival Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México

Ciudad de México.- El 14 de marzo, la banda de rock estadunidense Guns N’ Roses abrirá su gira en la 21 edición del Festival Vive Latino, en el Foro Sol de la Ciudad de México; la agrupación arribará a varios países de Latinoamérica, Europa y cerrará en Estados Unidos en el estadio Grizzly en Missoula.

La gira de la agrupación, que tuvo sus orígenes en la década de 1980, tendrá 44 fechas en diferentes naciones, entre ellas: Brasil, Argentina, Chile en el festival Lollapalooza; Costa Rica; Colombia; Perú; España; Londres; Hamburgo; Suecia y Estados Unidos.

De acuerdo con su sitio web, las entradas para los espectáculos en Argentina, Portugal, España, Holanda y República Checa están por agotarse, mientras que los de Reino Unido son los que más han recaudado en taquilla.

La agrupación liderada por Axl Rose, debutó con el sencillo Welcome to the jungle y posteriormente lanzó otras exitosas canciones como “Don´t cry”, “November rain” y “Patience”.

