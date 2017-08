Injusto que a escuelas públicas se les exija pago de servicios: Sosa

Indicó que se beneficia a instituciones privadas en detrimento de las públicas al condonarles el cobro

Pachuca.- El presidente del Patronato Universitario de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán consideró anticonstitucional el hecho de que a las escuelas públicas se les exija el pago de servicios básicos como agua y predial, y a algunas privadas se les exente de ello, como el caso de la Universidad del Futbol.

“Creo que eso es una injusticia pero también es un ataque directo a la educación pública, ¿qué quiere decir? Que hoy en día todos buscan cómo beneficiar a la educación privada y a la pública la dejan a un lado. Nosotros peleamos por la educación pública mexicana, y en este caso por la universidad”, dijo.

“La Universidad del Futbol es una empresa, y como empresa tiene que pagar con todos sus impuestos, si se los perdona gobierno es porque tiene algún interés por perdonárselos.”

El funcionario hizo referencia al supuesto adeudo que tiene la UAEH con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales (CAASIM), el cual, de acuerdo con gobierno del estado asciende a más de 160 millones de pesos.

“La Universidad no puede reconocer ningún adeudo en CAASIM porque existe un decreto que autoriza que no debemos pagar ese tipo de contribuciones, y ese decreto lo firmó el congreso, eso lo vamos a aclarar en su momento. La universidad no tiene fines de lucro, no es una empresa, por ello no puede pagar recursos como si lo fuera.”

