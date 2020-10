Inoperante, plataforma contratada para resultados preliminares

Pachuca.- La plataforma contratada por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para el reporte de los resultados preliminares de la jornada electoral de este domingo, es hasta el momento inoperante, ya que en la mayoría de los casos no es posible cargarla o no muestra resultados.

Al respecto, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) condenó que el IEE haya realizado de último momento el cambio de la empresa que lleva a cabo el conteo, señaló, por una “patito”.

No habrá resultados preliminares porque el IEE en un intento de no dejar que fuera el INE quien los emitiera y en una intención no entendible de quererlo hacer solos, nos dieron gato por libre y pusieron una empresa patito y tendremos preliminares patito”.

Cabe recordar que, de último momento, el IEE informó que al considerar que había errores metodológicos y técnicos, determinó que en esta ocasión no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) por lo que se pondrá en operación la herramienta tecnológica denominada Preliminares Hidalgo 2020.

