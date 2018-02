Insta Morena a dialogar con comerciantes

Coinciden en que ven afectada la seguridad

Pachuca.-

La presidencia de Pachuca debe dialogar con los comerciantes de la Foideh para resolver el problema con la organización a la brevedad, pues la presencia de policías en el centro descuida otras zonas de la capital, declaró el líder estatal de Morena, Abraham Mendoza Zenteno.

En entrevista con este diario, explicó que como primer punto no debe haber violencia por ninguna parte, lo que los llevaría a generar diálogo político pese a que los titulares de los gobiernos panistas no se les dé esa condición.

Además que la presidencia tiene que reconocer que los ambulantes buscan una manera de ganarse la vida, para que de acuerdo con las normas municipales puedan instalarse en un lugar adecuado que sea conveniente.

“Se requiere mucho diálogo, no agotarlo, porque si no, no van a llegar a ningún lado y se pueden dar hechos que no queremos ver en la capital de nuestro estado.”

Expresó que generalmente los gobiernos de derecha están acostumbrados a cuestiones represivas y autoritarias y con el operativo hacen una demostración de la fuerza pública; sin embargo, descuidan la vigilancia en otras zonas de la capital.

“Pachuca no está como para que se descuide la seguridad en otras zonas”, enfatizó el líder partidista, quien agregó que tiene que resolverse a la brevedad.

Descartan a Pelcastre con Morena

Por otra parte, sobre las pretensiones del líder comerciante de buscar una diputación local, Mendoza Zenteno afirmó que el proceso para candidatos de Morena ya está rebasado, además que no tiene relación con el partido.

“Creo que la mayoría de la gente lo ubica con el PRI, que ellos le respondan, no tiene militancia en Morena ni se ha manifestado al respecto, nuestro registro ya pasó, no hay posibilidad”, finalizó el político.

