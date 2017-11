Interpondrá UAEH amparo por autonomía

Mineral de la Reforma.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo defenderá su autonomía ante tribunales del Poder Judicial de la Federación, interponiendo un amparo para la suspensión del decreto 228 que el Congreso del estado promulgó, y en el que se designan órganos de control interno a entes autónomos.

En rueda de prensa, el rector Adolfo Pontigo Loyola, en compañía del presidente del Patronato, Gerardo Sosa Castelán, y la Junta de Gobierno, integrada por los exrectores Juan Alberto Flores Álvarez, Juan Manuel Camacho Beltrán, Humberto Veras Godoy y Juan Manuel Meneses Llaguno, declaró que rendir cuentas no es un problema de la autonomía, sino una expresión de esta.

Ante periodistas, el rector explicó: “estamos solicitando la suspensión del referido decreto, con la finalidad de restituir el goce pleno de la autonomía ya que esta universidad ha dado testimonio del alcance de su trabajo y posicionamiento

“Será el Poder Judicial de la federación el encargado de decidir sobre la violación del derecho constitucional, para que se respete la autonomía de la UAEH. Estoy absolutamente seguro que la ley está de nuestra parte y que, por tanto, tenemos la razón”, refirió el máximo universitario.

Sobre las finanzas de la universidad, Pontigo Loyola aclaró que desde 2007 y hasta 2016 la UAEH ha sido sometida a 27 auditorías, en su mayoría realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras practicadas por la Secretaria de la Función Pública, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), mismas que se atendieron y subsanaron.

Dijo que hay tres aristas clave que han tratado alrededor de esta controversia, la primera ha sido el diálogo, en el cual se sigue trabajando, aunque mencionó que las circunstancias impulsaron hoy a la UAEH a buscar la vía procedimental.

“Estamos en ese proceso ya, el tercero es el movimiento social, que vendrá en el supuesto de que esto se trate de desvirtuar. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo y nuestros resultados nos avalan, lo que estamos pidiendo es legítimo y seguiremos el cauce legal.”

Agregó que los juristas en materia de derecho constitucional que han expresado su opinión sobre el decreto 228 que la máxima casa de estudios ha difundido en sus redes sociales están participando activamente en función de los aspectos legales.

Mencionó que ha platicado con el gobernador del estado Omar Fayad Meneses, no así con el Congreso, responsable de la aprobación del decreto.

Puntualizó que con la reforma se pone en riesgo el crecimiento de la casa de estudios de Hidalgo y con ello la cobertura educativa, la mejora de sus programas y la búsqueda de recursos en beneficio de los estudiantes.

“Rubros como el transporte universitario Garzabus, y la admisión de los alumnos a la casa de estudios de manera transparente y a través de estándares de evaluación podrían estar en riesgo de ser ignorados”, refirió.

De manera enérgica y formando una cadena humana, el rector declaró que una disposición como la que el Congreso avaló para la universidad no va a pasar

“Pase lo que pase nosotros estaremos a favor siempre de la autonomía, porque es un legítimo derecho y es constitucional, ese decreto aquí no va a pasar, no con esta administración, no en esta generación.”

También se dieron cita Rafael Garnica Alonso, presidente de la Fundación Hidalguense AC; Jaime Galindo Jiménez y Lidia García Anaya, secretarios generales de los sindicatos Único de Trabajadores y Empleados (SUTEUAEH) y de Personal Académico (SPAUAEH); Jorge Mayorga Olvera, presidente del Consejo Estudiantil (CEUAEH); Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de la División de Administración y Finanzas; Roberto Rodríguez Gaona, defensor universitario; Alfredo Cerón San Nicolás, director general de Jurídico; Ramiro Mendoza Cano, contralor general; Alberto Severino Jaén Olivas, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), así como el diputado Miguel Ángel de la Fuente.

