Pachuca.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el decreto que contiene la reforma electoral de Hidalgo, esto al considerar la falta de consulta a las comunidades indígenas.



En un comunicado de prensa emitido este jueves, la SCJN dio a conocer que resolvió la acción de inconstitucionalidad 108/2019 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su acumulada que ingresó el partido local Más por Hidalgo contra dicha reforma que modifica el Código Electoral del estado.



En ese sentido, el máximo órgano judicial dio a conocer que el proceso legislativo violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, el cual está establecido en el Convenio número 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.



Además, para el pleno de la SCJN las actividades que realizó el Congreso local a manera de consulta, tuvieron múltiples deficiencias, entre ellas, no respetar el plazo entre la convocatoria y la fecha del ejercicio y la falta de comunicación constante.



También, que no entregaron de manera oportuna la información, no se dio la participación de todos los pueblos indígenas de la entidad y no hubo intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el correspondiente del estado.



Por ello, la Suprema Corte de Justicia invalidó el decreto que contiene la reforma electoral aprobada el pasado 29 de agosto y publicada en el periódico oficial del estado el 9 de septiembre.

