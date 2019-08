Inversión para municipios, plantean legisladores

Emiliano Zapata.- Es inaceptable continuar con ayuntamientos que no están a la altura que la ciudadanía demanda, afirmó el diputado Rafael Garnica Alonso, quien presidió junto con sus compañeros del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el foro para la reforma de la ley orgánica municipal, en Emiliano Zapata.

Durante la inauguración de las mesas de trabajo, Garnica recalcó que ese foro debe trabajar para que los integrantes de los ayuntamientos dignifiquen la figura y respondan a las expectativas de sus gobernados, “porque Hidalgo es un estado inmensamente rico, con una ubicación privilegiada y en constante crecimiento”.

Indicó que esa consulta no es un capricho, sino que es la oportunidad de que los ciudadanos, a través de su opinión, vean cristalizada una ley acorde a los tiempos en que vivimos, donde el ejercicio a través de sus ayuntamientos sea diligente, funcional y práctico, en la que se vean plasmados los elementos más realistas que haga crecer a la demarcación en acciones, dejando las buenas intenciones a un lado, para que quien no ejerce una buena gobernanza, pues obviamente la realice.

“Esta legislatura ocupada en que sean proactivas las iniciativas, como en este caso, el foro que nos ocupa, estamos en contra de que solo se queden en papel, que no se concreten en una buena reforma; por el contrario, nosotros tenemos que ser más puntuales y realistas, para que lo que recojamos de la opinión de los ciudadanos en este ejercicio de parlamento abierto se plasme en la redacción de la ley”, externó.

El presidente de la junta de gobierno del Congreso Ricardo Baptista González pidió a los asistentes considerar la importancia de que se reforme en favor de la autonomía del ayuntamiento, “que el marco jurídico deje de estar en manos de otros órdenes de gobierno. El dinero tiene que venir a la inversión de los municipios”.

El modelo de gobierno municipal, agregó, sigue estando alejado de las necesidades de la ciudadanía. Debemos encontrar salidas, pero no nada más a partir de lo que se nos ocurra nosotros, sino por medio de escuchar a las personas, refirió Baptista.

Comentó que en el Congreso, los diputados que apoyan e impulsan la cuarta transformación trabajan en una nueva norma que regule y apoye a los municipios, con base en las opiniones de los ciudadanos.

Dijo que son necesarios alcaldes que de verdad trabajen en beneficio de las personas, que ya no haya presidentes empresarios, “o se dedican a su negocio o se dedican a gobernar, y también se necesitan síndicos y regidores que cumplan metas y rindan cuentas, no queremos regidores 15-30, esos que nada más van a cobrar, necesitamos que trabajen, que todos trabajemos”.

Añadió que también son necesarios más recursos para los municipios, y que primero debe empezarse por recaudar los propios. Recordó que al presupuesto que está corriendo “le redireccionamos al gobierno del estado mil 700 millones de pesos que van a salud, educación, a deuda a los municipios. Etiquetamos 750 millones de pesos para 252 obras en 64 municipios, obras que en unas semanas más deben estar cayendo dichos recursos.

“Ya le estamos requiriendo oficialmente a la Secretaría de Finanzas que nos informe qué está pasando con los recursos, porque si no los municipios que tienen obras no les va a alcanzar el tiempo, porque hay que licitar y correr el camino de la ley de obras y no los vayan a agarrar que se acabó el año y se pudieron hacer las obras”, abundó.

Refirió que los dos presupuestos que le corresponde aprobar a la actual legislatura, también le van a enmendar la plana al gobierno del estado, ya que si no asigna más a los municipios en su propuesta de presupuesto del próximo año, “nosotros sí lo vamos a hacer, porque el dinero tiene que venir a la inversión de los municipios. No es una pelea con el gobierno del estado, es aplicar la cuarta transformación”.

En tanto, el representante del presidente municipal de Emiliano Zapata Antonio Espinoza explicó que esos trabajos rompen los esquemas establecidos para bien, tienen un principio de mediación “porque estamos más cerca de los municipios, son más las carencias y necesidades que las posibilidades de solución, pero estos talleres nos darán la certeza de una atinada representación”.

Ni el estado ni la federación conocen las necesidades y carencias reales, nosotros tenemos la interacción más próxima con los pobladores. Por eso es de gran valor compartir los criterios de los trabajos que se desarrollan en cada uno de los foros a lo largo de la entidad, agregó.

Asistieron las diputadas federales Isabel Alfaro Morales, Janet Téllez Infante y los legisladores locales morenistas Doralicia Martínez Bautista, Lisset Marcelino Tovar, Corina Martínez García, Tatiana Ángeles Moreno, Jorge Mayorga Olvera, José Antonio Hernández Vera, así como la alcaldesa de Apan Antonieta Ángeles Anaya, regidores, síndicos y público participante en las mesas de discusión y análisis.

La congresista Tatiana Ángeles Moreno, presidenta de la comisión de fortalecimiento y desarrollo municipal, externó que los objetivos, durante el desarrollo de los 16 foros que han sido realizados hasta el del viernes, se han ido clarificando y que una de las principales demandas ha sido la de la autonomía institucional.

Comentarios