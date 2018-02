Investigan a Nelly por abuso sexual

Ciudad de México.-

Nelly es investigado una vez más por abuso sexual, informó TMZ.

El rapero, de 43 años, es acusado de agresión sexual. La supuesta víctima alega que los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre, tras una presentación de Nelly en Cliffs Pavilion, en Essex.

La acusadora relató que se tomó una foto con el cantante, tras un concierto, y él presionó su brazo fuertemente y le preguntó si podían hablar tras el escenario.

La denunciante dijo que al pasar al vestidor con sus amigas Nelly pidió que ella entrara a un cuarto solo con él y que, al hacerlo, él se bajó los pantalones y comenzó a masturbarse delante de ella.

La mujer alega que le puso la mano sobre su pecho y ella trató de quitarla. También dice que trató de besarla y ella intentó huir del cuarto.

Sin embargo, narró que no pudo hacerlo y Nelly la obligó a tener sexo oral.

La denunciante dice que no le dijo a la Policía inmediatamente porque pensó que no le creerían.

La Policía de Essex ahora investiga el hecho.

El abogado de Nelly, Scott Rosenblum, afirmó que la acusadora enmendó su demanda por dinero para incluir una referencia a estas reclamaciones.

“El hecho de que la Policía esté investigando estos reclamos no es información nueva y Nelly agradece que se haga una investigación exhaustiva. Él confía en que una vez que se investigue, se determinará que esas afirmaciones son falsas. Nelly estuvo acompañado por su novia durante esa gira y ella estuvo a su lado. Es importante que la Policía investigue un alegato de esta naturaleza”, agregó.

