Investigan ciberataque a Parlamento británico

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londres.-

El Parlamento británico sufrió un ciberataque cuyo objetivo era lograr el acceso a las cuentas de mail de legisladores y sus equipos, informó ayer un portavoz.

Los usuarios del sistema de Westminster no pudieron acceder a sus cuentas de manera remota debido a las medidas aplicadas por las autoridades parlamentarias para hacer frente al ataque de los hackers.

El vocero parlamentario no quiso dar a conocer si se obtuvo algún tipo de información y cuál sería. El Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) y la Agencia Nacional contra el Crimen investigan el incidente, que se registró después que en los últimos días circuló en los medios que había hackers vendiendo contraseñas de ministros y legisladores en la web.

Las autoridades parlamentarias enviaron un mail a los afectados que decía que luego de “actividad inusual”, un equipo “confirmó que hackers estaban llevando a cabo un ataque”. El cual demuestra “lo vulnerables que somos a ciberataques”, declaró el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, en el Festival de Glastonbury.

“Necesitamos invertir en ciberprotección, es un gran tema. Todos confiamos en nuestras computadoras, confiamos en los mails, confiamos en los registros digitales. Nadie dejaría un edificio sin guardar documentos bajo llave. Una computadora es lo mismo”, apuntó.

El diario The Times informó ayer que supuestos hackers rusos habían robado y puesto a la venta en Internet las contraseñas de miles de políticos, embajadores y funcionarios de Policía británicos.

Según sus investigaciones, entre los datos sustraídos se encuentran las direcciones de mail y contraseñas de los ministros de Educación y Economía, Justine Greening y Greg Clark, respectivamente. También habrían sido víctimas de los hackers redes sociales como LinkedIn y MySpace, así como numerosos pequeños servicios online.

No votes yet. Please wait...

Comentarios