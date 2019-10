Tienen denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción

Pachuca.- La Secretaría de Contraloría ha auditado 15 localidades dentro de la entidad, de las cuales en siete detectaron anomalías, principalmente por desvío de recursos, por lo que interpuso el mismo número de denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, informó el titular César Mora Velázquez.

Durante su comparecencia ante el Congreso del estado, el funcionario dio a conocer que de los sitios auditados “hemos encontrado algunas anomalías dentro de ellos, ya se han dedicado a hacer las observaciones, incluso hemos presentado algunas denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por algunos probables actos de corrupción”.

Precisó que la dependencia estatal ha interpuesto siete denuncias a localidades, tres de la administración pasada y cuatro del actual periodo; sin embargo, existen más de 70 denuncias por diferentes centros o personas.

“De manera directa la Contraloría ha presentado más de siete, pero en total, las asesorías y denuncias que se les han venido ayudando a diferentes personas son más de 70, las presentadas ante la fiscalía”, refirió.

Sin embargo, dijo, por los temas de confidencialidad de las investigaciones no puede mencionar cuáles son los lugares involucrados, pero las denuncias son contra quien resulte responsable.

“Si no tienen actualizados sus manuales de organización, de procedimiento o reglamentos, los presidentes son directamente responsables de los actos u omisiones que hayan cometido cada uno de los servidores públicos”, comentó.

La diputada Areli Miranda Ayala cuestionó a Mora Velázquez sobre un presunto desvío de recursos de 60 millones de pesos en Atotonilco de Tula, y saber si ya era investigado; por lo que el funcionario comentó que la secretaría lo mantiene en una auditoría.

No obstante, no precisó sobre los hechos, “es información reservada y confidencial porque se encuentra en proceso de auditoría no me es posible dar datos preliminares, pero esté segura que estamos haciendo el trabajo que nos compete y nada ni nadie va a estar por encima, ni al margen de la ley”, puntualizó.

Contraloría ha interpuesto siete denuncias, tres de la administración pasada y cuatro del actual periodo; sin embargo, existen más de 70 querellas por diferentes centros o personas

Comentarios