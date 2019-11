También participa sindicato de Pemex y autoridades municipales

Pachuca.- Tras una publicación de un portal donde señala que militares, integrantes de la sección 35 de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades de Atitalaquia, huachicolean un ducto a cinco minutos de la refinería de Tula, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno va a actuar e investigará el hecho, además de que no permitirá que se lleven a cabo esos ilícitos.

Durante la conferencia mañanera de hoy, el presidente fue cuestionado por el portal Revolución trespuntocero, sobre una publicación que hizo referente a que habitantes de la colonia Antonio Osorio de León, conocida como Bojay en Atitalaquia, denunciaron que en uno de los fraccionamientos donde vive personal de Pemex, hay cerca una toma clandestina de hidrocarburo, misma que es saqueada, y está resguardada por elementos militares y Policía municipal.

López Obrador respondió que su gobierno va a actuar y “no se va a permitir que se lleven a cabo estos ilícitos, desde luego tenemos que investigar, pero desde hoy estoy ya ordenando que se investigue, que la Secretaría de Seguridad Pública y que Pemex haga la investigación, y aquí mismo vamos a informar sobre los resultados, si es como se está planteando, se va a proceder legalmente”.

Indicó que su gobierno busca acabar con la corrupción, y en ese caso que no haya huachicol; además reconoció que continúa el robo de combustible, “no hemos podido erradicarlo por completo, hemos reducido bastante el volumen de robo, ya no es como antes, pero todavía nos falta, y no descartamos que lo externando sea cierto, y sea quien sea, si hay un ilícito, va a ser castigado”, señaló

