Aunque se trata de uno de los discos menos celebrados de King Crimson, una parte de Islands representa quizás de los primeros ejemplos que, fuera de In the court of the Crimson King, empuja la noción del álbum más allá de una producción musical ordinaria, a cambio de otra enfocada en la reflexión y la recuperación de obra cuyo significado se extiende sobre la literatura y las preocupaciones de una época.

Promenade the puzzle, entre los muchísimos libros escritos sobre King Crimson y la brutal influencia del grupo en la música del siglo XX, es el único que se avoca a la persona de Peter Sinfield, quien junto con Robert Fripp construyó el sonido primigenio de la agrupación y hasta la fecha es el más recordado, pero por la escritura más que el genio de lo que hicieron con los instrumentos.

Green, autor de tan singular libro, en su momento ensayó con una edición interactiva en diseño web y hasta la fecha sobrevive con actualizaciones mínimas, pero su esfuerzo pionero, tanto en contenido como uso de las nuevas tecnologías, lo sitúa muy aparte de la producción de su tiempo. Por si fuera poco, Jon Green recibió la aprobación incondicional de Peter Sinfield, quien califica su libro como la única pieza que describe lo que concibió en la mancuerna con Robert Fripp.

Partiendo del enigmático “Rey escarlata”, que hasta la fecha constituye una de las preguntas centrales para entender la naturaleza del grupo, se debe nada menos que al tarot, en donde se encuentra una figura similar, pero cuyo origen se remonta al personaje histórico Federico II, a quien Dante Alighieri llamó “el último emperador romano”.

Mientras para algunos fue la panacea del humanismo y el origen de una época de prosperidad sin límites, para otros representó la decadencia, lo peor jamás concebido en ser humano alguno de la Edad Media tardía, no sin razones, ya que fue enemigo acérrimo de tres generaciones de la dinastía de Inocencio, contra los que peleó durante 30 años desde su gobierno en Sicilia. De ahí también su apodo, el Rey Escarlata, el Rey Ensangrentado; pese a ello, admirador de la cultura y todo cuanto represente evolución intelectual, de tal suerte que De arte venandi cum avibus, escrito por él, es el primer tratado moderno de ornitología.

Con Federico nació la poesía lírica en Italia, de la que también fue autor, además de hablar seis lenguas con fluidez. No solo abolió el feudalismo, sino que mediante las constituciones de Melfi fundó el concepto de un sistema de leyes para supervisión del reino. No es de extrañar la fascinación de Sinfield sobre la figura de Federico para representar con su apodo el nombre de la agrupación que se volvería inmortal en la historia del rock progresivo.

No obstante, la grandeza de ese primer King Crimson, autoría de Sinfield, solo comprende el álbum debut, In the wake of Poseidon, Lizard y Islands. Este último representa el cierre creativo de una época y aunque se le conoce como una de las obras “menores”, el tema del mismo no lo es. Su eje se mueve alrededor de cuatro visiones del amor: romántico, vengativo y celoso, de sexualidad gozosa y universal en fraternidad con el género humano.

Irónicamente, Islands es recordado por una sola de las piezas, “The letters”, cuyo tema es el amor vengativo entre la amante que se comunica con la esposa mediante cartas, mientras la reacción de la segunda consiste en quitarse la vida tras conocer la infidelidad de su esposo. Fastuosa, llegado el momento que solo guitarra y saxofón sostienen el sonido junto con los alaridos del cantante que recita el poema, es memorable al punto en que jazz y rock se confunden en uno mismo para dar nacimiento a una pieza sin igual en la historia de la música.

El trabajo de Green representa un punto aparte de cuanto se sabe hasta la fecha sobre King Crimson, plagado de misticismo y referencias ultra oscuras en cuanto a la raíz de los contenidos, ya que los símbolos y personajes habitando la música del grupo inglés se corresponden con la tradición de magia céltica e historia local tan británica de la que solo sus lugareños tienen idea.

